लिस्टिंग वाले दिन ही इस कंपनी के शेयर बने रॉकेट, दिया तगड़ा मुनाफा, निवेशकों की हुई बल्ले बल्ले

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को टेनेको क्लीन एयर इंडिया के शेयरों की जबरदस्त शुरुआत हुई है. कारोबारी दिन बीएसई पर कंपनी के शेयर 25 फीसदी से अधिक के प्रीमियम पर 498 रुपए पर लिस्ट हुई.
वहीं एनएसई पर कंपनी के शेयर 498 रुपए पर लिस्ट हुए. जो कि 27 फीसदी प्रीमियम की दर को दिखाता है. कंपनी की ओर से दोनों ही एक्सचेंजों पर कंपनी की शेयर की कीमत 397 रुपए तय की गई थी. निवेशकों ने टेनेको क्लीन एयर इंडिया के शेयरों पर दांव 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच लगाया था.
शेयर बाजार में कंपनी का हाल
सप्ताह के तीसरे कारोबारी ट्रेडिंग सेशन, बुधवार को बीएसई पर टेनेको क्लीन एयर इंडिया के शेयरों में तेजी दर्ज की जा रही है. दोपहर करीब 2:05 बजे बीएसई पर कंपनी के शेयर 499.70 रुपए पर ट्रेड कर रहे है. शेयरों में लगभग 25 फीसदी या 102 रुपए की उछाल देखने को मिल रही है.
कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 517 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचे थे. वहीं एनएसई पर कंपनी के शेयरों में लगभग 102 रुपए या 25 फीसदी की तेजी देखी जा रही है और यह 502 रुपए पर कारोबार कर रहा है. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 517 रुपए के हाई लेवल के आंकड़े पर पहुंच गए थे. कंपनी का मार्केट कैप करीब 20,222 करोड़ रुपए है.
आईपीओ पर निवेशकों ने जताया था भरोसा
टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ पर निवेशकों ने अपना भरोसा जताया था. कंपनी शेयरों पर कुल 61.79 गुना निवेशकों ने दांव लगाया था. कंपनी को रिटेल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 5.37 गुना सब्सक्राइबर मिले थे. वहीं गैर-संस्थागत निवेशकों ने आईपीओ को 42.79 गुना सब्सक्राइ किया था.
कंपनी ने 37 शेयरों का एक लॉट बनाया था. यानी कि, निवेशकों को 14,689 रुपए का एकमुश्त निवेश करना पड़ा था.
