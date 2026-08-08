मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबाइक-टैक्सी नियमों के दायरे में आएंगे Zomato-Zepto, राइड का 2% इस फंड में होगा जमा 

बाइक-टैक्सी नियमों के दायरे में आएंगे Zomato-Zepto, राइड का 2% इस फंड में होगा जमा 

Pension for delivery boys: महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत, गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा देने की तैयारी है. इसके तहत, अब हर ऑर्डर पर 2% का फंड कटेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Aug 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • महाराष्ट्र सरकार फ़ूड/ई-कॉमर्स कंपनियों को नए नियमों में लाएगी.
  • किराये का 2% ड्राइवर फंड में, छोटी डिलीवरी EVs से होगी.
  • ड्राइवरों के लिए डिजिटल ट्रैकिंग, निवास और पुलिस सत्यापन होगा.
  • कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ेगी, महाराष्ट्र पहला राज्य होगा.

Maharashtra Bike-Taxi Rules: महाराष्ट्र सरकार Swiggy, Zomato और Zepto जैसी फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों को 'महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम, 2025' के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत, राज्य के परिवहन विभाग ने एक अहम प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे समीक्षा के लिए 'विधि एवं न्याय विभाग' के पास भेजा गया है. सरकार के इस कदम का मकसद डिलीवरी पार्टनर्स को सामाजिक सुरक्षा और प्रदान करना और साथ ही प्रदूषण को भी नियंत्रित करना है. 

क्या हैं नए नियम?

नए नियमों के तहत, डिलीवरी कंपनियों को हर राइड या ऑर्डर के किराये का 2% हिस्सा Driver Welfare Fund में जमा कराना होगा. इन पैसों का इस्तेमाल आगे चलकर डिलीवरी पार्टनर्स की पेंशन, दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए किया जाएगा. साथ ही नए नियमों में इस बात का भी जिक्र है कि 15 किलोमीटर से कम दूरी की डिलीवरी के लिए कंपनियों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना होगा.

डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा का खास ख्याल

सुरक्षा के लिहाज से सभी डिलीवरी वाहनों और ड्राइवर्स को राज्य परिवहन आयुक्त के एक समर्पित डिजिटल पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी रियल-टाइम ट्रैकिंग हो सके. बाइक-टैक्सी नियमों के तहत आने के बाद ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल (निवास प्रमाण पत्र) और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी शर्तें भी लागू हो सकती हैं, जो राज्य में Ola-Uber के लिए अनिवार्य है. 

कंपनियों की बढ़ सकती है चिंता

मौजूदा समय में Swiggy, Zomato और Zepto जैसी कंपनियां मुख्य रूप से केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (2019) और सोशल सिक्योरिटी कोड (2020) के अधीन काम करती हैं. यदि यह संशोधन पास हो जाता है, तो महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जो फूड डिलीवरी और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने 'बाइक-टैक्सी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क' के तहत लाएगा. इससे आगे चलकर कंपनियों की चिंता बढ़ सकती है क्योंकि इससे Swiggy, Zomato जैसी कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ सकती है क्योंकि ये Ola-Uber की तरह फिक्स्ड पैसेंजर किराया नहीं लेती है, बल्कि दूरी या ऑर्डर के हिसाब से डिलीवरी पार्टनर्स को भुगतान करती है. 

ये भी पढ़ें:

रूस से सस्ता तेल बंद हुआ तो 120 रुपए के पार होगा पेट्रोल? समझें 100% US टैरिफ का गणित

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 08 Aug 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Zomato Swiggy MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बाइक-टैक्सी नियमों के दायरे में आएंगे Zomato-Zepto, राइड का 2% इस फंड में होगा जमा 
बाइक-टैक्सी नियमों के दायरे में आएंगे Zomato-Zepto, राइड का 2% इस फंड में होगा जमा 
बिजनेस
1 सितंबर से बदलेगा Air India का शेड्यूल, टिकट बुकिंग से पहले ध्यान दें हवाई यात्री
1 सितंबर से बदलेगा Air India का शेड्यूल, टिकट बुकिंग से पहले ध्यान दें हवाई यात्री
बिजनेस
क्या आप भी खाते हैं 2 मिनट में बनने वाली मैगी? विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
क्या आप भी खाते हैं 2 मिनट में बनने वाली मैगी? विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
बिजनेस
ऑफिस वालों ने नहीं उठाया अस्पताल का खर्च? जानें आयकर विभाग से क्लेम करने का तरीका
ऑफिस वालों ने नहीं उठाया अस्पताल का खर्च? जानें आयकर विभाग से क्लेम करने का तरीका
Advertisement

वीडियोज

Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Bigg Boss 20 का बड़ा Twist! Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint से खुला Two Lives का राज
Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के युवक ने बनाई 'फ्लाइंग कार', CM धामी भी हुए टैलेंट के मुरीद
उत्तराखंड के युवक ने बनाई 'फ्लाइंग कार', CM धामी भी हुए टैलेंट के मुरीद
क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर? कोच का बयान उड़ा देगा सभी 10 टीमों के होश
IPL 2027 में नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर? कोच का बयान उड़ा देगा सभी 10 टीमों के होश
ओटीटी
DC OTT Release: लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
शिक्षा
MP ESB Recruitment 2026: 5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती
5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती
एग्रीकल्चर
बारिश के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन क्यों कम हो जाती है, इससे कितना नुकसान?
बारिश के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन क्यों कम हो जाती है, इससे कितना नुकसान?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Embed widget