हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर बाजार में आने वाली है जोरदार तेजी? सेंसेक्स के लिए 107,000 का टारगेट सेट, ब्रोकरेज फर्म ने जताया भरोसा

शेयर बाजार में आने वाली है जोरदार तेजी? सेंसेक्स के लिए 107,000 का टारगेट सेट, ब्रोकरेज फर्म ने जताया भरोसा

भारतीय शेयर बाजार में आने वाले साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, वर्ष 2026 में बाजार नई ऊंचाईयो को छू सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sensex Forecast 2026: भारतीय शेयर बाजार में आने वाले साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, आने वाले साल में बाजार नई ऊंचाईयो को छू सकता है. ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि, सेंसेक्स अगले साल तक 107,000 के लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख सकता है.

जिससे धैर्य रखने वाले निवेशकों का बहुत तगड़ा फायदा होगा. शेयर बाजार में एक बार फिर से खरीदारी का माहौल देखने को मिल रहा है. जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि, आने वाले कुछ दिन शेयर बाजार का ट्रेंड ओवर ऑल पॉजिटिव हो सकता है. 

बाजार में तेजी का जताया अनुमान 

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने जानकारी दी है कि, साल 2026 में भारतीय शेयर बाजार दोबारा से अपनी गति पकड़ेगा. ब्रोकरेज फर्म ने सेंसेक्स इंडेक्स के लिए 107,000 के लेवल का टारगेट सेट किया है.  

ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, अगर व्यापक आर्थिक और नीतिगत परिस्थितियां फेवर में बनी रहती हैं तो, बेंचमॉर्क इंडेक्स अभी की तुलना में 27 प्रतिशत तक बढ़त हासिल कर सकती है. ब्रोकरेज ने बताया कि, हालात बदल सकते हैं, जिसका फायदा बाजार को होगा. 

इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं

बाजार विशेषज्ञों का मानना हैं कि, अगर कच्चे तेल की कीमतें 65 डॉलर प्रति बैरल से नीचे, ग्लोबल स्तर पर टैरिफ को लेकर माहौल नरम और महंगाई काबू में रखने वाली नीतियां पर काम जारी रहती हैं तो, मार्केट में अच्छी-खासी उछाल देखने को मिल सकती है.

ऐसी स्थिति में मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि, वित्त वर्ष 2025 से 2028 के बीच सेंसेक्स की कमाई करीब 19 फीसदी की सालाना रफ्तार से बढ़ सकती है, जिससे इक्विटी वैल्यूएशन को अच्छी बढ़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Crypto Market Crash: क्रिप्टो बाजार में हाहाकार, निवेशकों के 1.2 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा

Published at : 19 Nov 2025 01:50 PM (IST)
Tags :
Sensex Forecast 2026 Morgan Stanley India Market Outlook
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
फैशन
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
शिक्षा
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget