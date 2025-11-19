Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Sensex Forecast 2026: भारतीय शेयर बाजार में आने वाले साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, आने वाले साल में बाजार नई ऊंचाईयो को छू सकता है. ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि, सेंसेक्स अगले साल तक 107,000 के लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख सकता है.

जिससे धैर्य रखने वाले निवेशकों का बहुत तगड़ा फायदा होगा. शेयर बाजार में एक बार फिर से खरीदारी का माहौल देखने को मिल रहा है. जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि, आने वाले कुछ दिन शेयर बाजार का ट्रेंड ओवर ऑल पॉजिटिव हो सकता है.

बाजार में तेजी का जताया अनुमान

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने जानकारी दी है कि, साल 2026 में भारतीय शेयर बाजार दोबारा से अपनी गति पकड़ेगा. ब्रोकरेज फर्म ने सेंसेक्स इंडेक्स के लिए 107,000 के लेवल का टारगेट सेट किया है.

ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, अगर व्यापक आर्थिक और नीतिगत परिस्थितियां फेवर में बनी रहती हैं तो, बेंचमॉर्क इंडेक्स अभी की तुलना में 27 प्रतिशत तक बढ़त हासिल कर सकती है. ब्रोकरेज ने बताया कि, हालात बदल सकते हैं, जिसका फायदा बाजार को होगा.

इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं

बाजार विशेषज्ञों का मानना हैं कि, अगर कच्चे तेल की कीमतें 65 डॉलर प्रति बैरल से नीचे, ग्लोबल स्तर पर टैरिफ को लेकर माहौल नरम और महंगाई काबू में रखने वाली नीतियां पर काम जारी रहती हैं तो, मार्केट में अच्छी-खासी उछाल देखने को मिल सकती है.

ऐसी स्थिति में मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि, वित्त वर्ष 2025 से 2028 के बीच सेंसेक्स की कमाई करीब 19 फीसदी की सालाना रफ्तार से बढ़ सकती है, जिससे इक्विटी वैल्यूएशन को अच्छी बढ़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

