1 सितंबर से बदलेगा Air India का शेड्यूल, टिकट बुकिंग से पहले ध्यान दें हवाई यात्री

Air India flights: Air India 1 सितंबर से अपनी कई कम की गई उड़ान सर्विस को फिर से शुरू करने जा रही है. जुलाई और अगस्त में जिस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या कम की गई थी, उनमें से ज्यादातर अब दोबारा शुरू होंगी. इसके साथ ही सर्दियों के सीजन में कई इंटरनेशनल रूट पर उड़ानों की संख्या भी ज्यादा की जाएगी. ऐसे में सितंबर के बाद सफर करने वाले यात्रियों को पहले के मुकाबले ज्यादा फ्लाइट ऑप्शन मिल सकते हैं.

इस इंटरनेशनल रूट पर ज्यादा होंगी फ्लाइट्स

Air India के मुताबिक, फ्रैंकफर्ट, ज्यूरिख, वियना, मेलबर्न, टोक्यो और न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट्स की संख्या ज्यादा की जाएगी. इससे इन शहरों के लिए सफर करने वाले यात्रियों को अपनी सुविधा के हिसाब से फ्लाइट चुनने के ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं. इसलिए टिकट बुक करने से पहले नया शेड्यूल चेक करना बेहतर रहेगा.

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क्यों कम की गई थीं फ्लाइट्स?

दरअसल, पिछले कुछ महीनों में ईंधन की कीमतों में इजाफा और दूसरी परेशानियों के वजह से Air India ने अपनी उड़ानों की संख्या कम की थी. मई में एयरलाइन ने जून से अगस्त के बीच कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम करने का फैसला किया था. इस दौरान इंटरनेशनल उड़ानों में करीब 27% तक की कमी की गई थी.

एयरलाइन ने कुछ रूट पर उड़ानों की संख्या कम की थी, जबकि कुछ सर्विस को कुछ समय के लिए रोक भी दिया गया था. इनमें दिल्ली-शिकागो, दिल्ली-न्यूयॉर्क, मुंबई-न्यूयॉर्क, दिल्ली-शंघाई, चेन्नई-सिंगापुर, मुंबई-ढाका और दिल्ली-माले जैसे रूट शामिल थे.

जुलाई और अगस्त में Air India ने डोमेस्टिक उड़ानों की संख्या में भी कटौती की थी. इस दौरान देश में चलने वाली फ्लाइट्स में करीब 20 से 22% तक की कमी की गई. Air India हर हफ्ते करीब 3,600 डोमेस्टिक उड़ानें चलाती है. इस हिसाब से 22% कटौती होने पर हर हफ्ते 790 से ज्यादा उड़ानें कम हुई थीं.

एयरलाइन ने बताया था कि ईंधन की ज्यादा कीमतों का असर उसके ऑपरेशन पर पड़ रहा था. साथ ही कंपनी ने कहा था कि हालात ठीक होने पर उड़ानों की संख्या फिर ज्यादा की जाएगी.

यात्रियों को क्या मिलेगा फायदा?

फ्लाइट्स में कटौती से असर पड़ने वाले लोगों को Air India ने दूसरी उड़ान में जाने, बिना ज्यादा पैसा दिए तारीख बदलने या जरूरत के अनुसार पूरी रकम वापस लेने का ऑप्शन दिया था.

अब 1 सितंबर से ज्यादातर कम की गई उड़ानें दोबारा शुरू होने के बाद यात्रियों को पहले के मुकाबले ज्यादा फ्लाइट ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. खासकर इंटरनेशनल रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को इसका फायदा मिल सकता है. लेकिन टिकट बुक करने से पहले अपनी तारीख और रूट के हिसाब से Air India का नया शेड्यूल जरूर चेक कर लें, क्योंकि हर रूट पर उड़ानों की संख्या एक जैसी नहीं होगी.

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