बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी में हैं TCS, इन कर्मचारियों पर मंडरा रहा है खतरा

TCS Layoff : देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अब उन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है, जिनकी तकनीकी जानकारी अब बहुत हद तक कंपनी के लिए कारगर नहीं है. ये वे कर्मचारी होंगे जो बदलते वक्त के साथ अपने स्किल सेट को बढ़ा नहीं पाएं हैं. टाट ग्रुप की कंपनी इन कर्मियों को 6 महीने से लेकर 2 साल की सैलरी कंपनशेसन के तौर पर देगी, जिसके उनको नया काम करने में कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी और वे नया काम खोज पाएंगे.

TCS का यह फैसला आज के बदलते टेक्नोलॉजी को देखते हुए है, कंपनी के अनुसार अब ऑटोमेशन के माध्यम से काम का तरीका तेजी से बदल रहा है. ऐसे में पुराने स्किल सेट के साथ नई तकनीक को पकड़ पाना मुश्किल है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अगले साल तक कुल 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी में है. टीसीएस के सीईओ के. कृतिवासन ने कहा है कि कंपनी के लिए यह अब तक के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक है, लेकिन भविष्य में कंपनी को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम जरुरी है.

किन कर्मचारियों की होगी छंटनी?

कंपनी ऐसे कर्मचारियों को जो महीनों से बेंच पर बैठे थे. यानि कि महीनों से किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थे. उन्हें निकालने का फैसला किया है. अगर कोई कर्मचारी 8 महीने से किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा है, तो उसे बस 3 महीने का सैलरी कंपनशेसन मिलेगा. फिर आते हैं ऐसे कर्मचारी जो 10- 15 साल से कंपनी में सेवा दे रहे है, हालांकि अब के मौजूदा समय में उनकी स्किल कंपनी के लिए फिट नहीं बैठ रही हैं. उन्हें करीब डेढ़ साल की सैलरी के बराबर पैसा दिया जा रहा है. साथ ही ऐसे कर्मचारी जो 15 साल से अधिक समय से कंपनी में काम कर रहे हैं और नई तकनीकों की जानकारी नहीं रखते, उन्हें दो साल की सैलरी देकर विदाई देने की योजना हैं. कंपनी में कुछ पुराने कर्मचारियों के लिए अभी भी नई भूमिका बन सकती है, पर ऐसे अवसर कंपनी में बहुत कम है.

भत्ते के साथ विदा होंगे कर्मचारी

TCS का इस फैसले पर कहना है कि वे सिर्फ पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल नहीं रही हैं, बल्कि कंपनी सम्मान और देखभाल के साथ उनको विदाई दे रही है. साथ ही कंपनी ऐसे लोगों को नौकरी खोजने में मदद भी कर रही है. इसके लिए टीसीएस तीन महीने तक जॉब सर्च एजेंसी की फीस भर रही है. ताकि उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके. कंपनी विशेषकर जूनियर कर्मचारियों को यह सुविधा लंबे समय तक देगी. साथ ही TCS Care प्रोग्राम के तहत कंपनी मानसिक तनाव से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए एक प्रोग्राम चला रही है. जिसमें कर्मचारियों को थेरेपी और काउंसलिंग की जा रही है.

टीसीएस रिटायरमेंट के नजदीक कर्मचारियों को अर्ली रिटायरमेंट का मौका दे रही है. यानि कर्मचारी समय से पहले ही रिटायर हो सकेंगे. हालांकि कंपनी उन्हें रिटायरमेंट का पूरा लाभ देगी. जिसमें पेंशन, बीमा, बाकी सुविधाओं के साथ साथ 6 महीने से 2 साल की एकस्ट्रा सैलरी मिलेगी. जानकारी के अनुसार कंपनी अगस्त और सितंबर महीने के बीच में ही ज्यादातर छंटनी और एडजस्टमेंट को पूरा कर लिया है. अब केवल ऐसे कर्मचारी कंपनी में हैं, जो RMG यानी रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के तहत नई भूमिका की तलाश कर रहे हैं.

