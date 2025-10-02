हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी में हैं TCS, इन कर्मचारियों पर मंडरा रहा है खतरा

बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी में हैं TCS, इन कर्मचारियों पर मंडरा रहा है खतरा

देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अब उन कर्मचारियों  को नौकरी से निकालने जा रही है, जिनकी तकनीकी जानकारी कंपनी के लिए कारगर नहीं है

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 02 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

TCS Layoff : देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अब उन कर्मचारियों  को नौकरी से निकालने जा रही है, जिनकी तकनीकी जानकारी अब बहुत हद तक कंपनी के लिए कारगर नहीं है. ये वे कर्मचारी होंगे जो बदलते वक्त के साथ अपने स्किल सेट को बढ़ा नहीं पाएं हैं. टाट ग्रुप की कंपनी इन कर्मियों को 6 महीने से लेकर 2 साल की सैलरी कंपनशेसन के तौर पर देगी, जिसके उनको नया काम करने में कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी और वे नया काम खोज पाएंगे. 

TCS का यह फैसला आज के बदलते टेक्नोलॉजी को देखते हुए है, कंपनी के अनुसार अब ऑटोमेशन के माध्यम से काम का तरीका तेजी से बदल रहा है. ऐसे में पुराने स्किल सेट के साथ नई तकनीक को पकड़ पाना मुश्किल है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अगले साल तक कुल 12,000 कर्मचारियों  की छंटनी करने की तैयारी में है. टीसीएस के सीईओ के. कृतिवासन ने कहा है कि कंपनी के  लिए यह अब तक के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक है, लेकिन भविष्य में कंपनी को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम जरुरी है.

किन कर्मचारियों की होगी छंटनी?

कंपनी ऐसे कर्मचारियों को जो महीनों से बेंच पर बैठे थे. यानि कि महीनों से किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थे. उन्हें निकालने का फैसला किया है. अगर कोई कर्मचारी 8 महीने से किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा है, तो उसे बस 3 महीने का सैलरी कंपनशेसन मिलेगा. फिर आते हैं ऐसे कर्मचारी जो  10- 15 साल  से कंपनी में सेवा दे रहे है, हालांकि अब के मौजूदा समय में उनकी स्किल कंपनी के लिए फिट नहीं बैठ रही हैं. उन्हें  करीब डेढ़ साल की सैलरी के बराबर पैसा दिया जा रहा है.  साथ ही ऐसे कर्मचारी जो 15 साल से अधिक समय से कंपनी में काम कर रहे हैं और नई तकनीकों की जानकारी नहीं रखते, उन्हें दो साल की सैलरी देकर विदाई देने की योजना हैं. कंपनी में कुछ पुराने कर्मचारियों के लिए अभी भी नई भूमिका बन सकती है, पर ऐसे अवसर कंपनी में बहुत कम है.

भत्ते के साथ विदा होंगे कर्मचारी

TCS का इस फैसले पर कहना है कि वे सिर्फ पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल नहीं रही हैं, बल्कि कंपनी  सम्मान और देखभाल के साथ उनको विदाई  दे रही है. साथ ही कंपनी ऐसे लोगों को नौकरी खोजने में  मदद भी कर रही है. इसके लिए टीसीएस तीन महीने तक जॉब सर्च एजेंसी की फीस भर रही है. ताकि उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके. कंपनी विशेषकर जूनियर कर्मचारियों को यह सुविधा लंबे समय तक देगी. साथ ही TCS Care प्रोग्राम के तहत कंपनी मानसिक तनाव से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए एक प्रोग्राम चला रही है. जिसमें कर्मचारियों को  थेरेपी और काउंसलिंग की जा रही है.

टीसीएस रिटायरमेंट के नजदीक कर्मचारियों को  अर्ली रिटायरमेंट  का मौका  दे रही है. यानि कर्मचारी समय से पहले ही रिटायर हो सकेंगे. हालांकि कंपनी उन्हें रिटायरमेंट का पूरा लाभ देगी. जिसमें पेंशन, बीमा, बाकी सुविधाओं के साथ साथ  6 महीने से 2 साल की एकस्ट्रा सैलरी  मिलेगी. जानकारी के अनुसार कंपनी अगस्त और सितंबर महीने के बीच में ही ज्यादातर छंटनी और एडजस्टमेंट को पूरा कर लिया है. अब केवल ऐसे कर्मचारी कंपनी में हैं, जो RMG यानी रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के तहत नई भूमिका की तलाश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले! बैंक में मिनिमम बैंलेस का झंझट खत्म, नहीं लगेगा जुर्माना

Published at : 02 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Tata Consultancy Services TCS Layoff 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
साउथ सिनेमा
Kantara- Chapter 2 कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ ऋषभ शेट्टी की फिल्म का सीक्वल
'कांतारा- चैप्टर 2' कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ सीक्वल
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
शिक्षा
​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार
​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार
नौकरी
Bank Jobs: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
Embed widget