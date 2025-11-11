हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसडिमर्जर के बाद टाटा मोटर्स में कौन बनेगा बाजार का स्टार? जानें ब्रोकरेज हाउस की सलाह

डिमर्जर के बाद टाटा मोटर्स में कौन बनेगा बाजार का स्टार? जानें ब्रोकरेज हाउस की सलाह

टाटा मोटर्स ने अब अपने कारोबार को नए रूप में आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है. कंपनी के डिमर्जर के बाद कंपनी का नया हिस्सा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स अब शेयर बाजार में लिस्ट होने को तैयार है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 11 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tata Motors Demerger 2025: टाटा मोटर्स ने अब अपने कारोबार को नए रूप में आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है.  अक्टूबर 2025 में हुए कंपनी के डिमर्जर के बाद कंपनी का नया हिस्सा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स अब शेयर बाजार में लिस्ट होने को तैयार है. बुधवार 12 नवंबर 2025 को टी ग्रुप कैटेगरी में इसकी लिस्टिंग होगी. कंपनी ने हर शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपए तय किया है. 

डिमर्जर के इस फैसले के बाद से टाटा मोटर्स अब दो अलग-अलग कंपनियों के रूप में काम करेगी. पहला टाटा मोटर्स पीवी और दूसरा टाटा मोटर्स सीवी. टाटा मोटर्स पीवी के तहत पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएंगे. वहीं टाटा मोटर्स सीवी के तहत बस और दूसरे भारी वाहनों का निर्माण किया जाएगा.

कंपनी ने इस विजाभन पर जानकारी देते हुए कहा था कि, दोनों यूनिट्स को अपने-अपने सेगमेंट में बेहतर फोकस करने और तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. जिसका फायदा दोनों ही यूनिट्स को होगा. इस फैसले को कंपनी ने निवेशकों के लिए भी फायदेमंद बताया है.

जेपी मॉर्गन की राय 

जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा मोटर्स  पैसेंजर व्हीकल के लिए अपने अनुमान में तेजी ला रही है, वहीं जगुआर लैंड रोवर के लिए अनुमान कम कर रही है. जेपी मॉर्गन ने जगुआर के लिए सावधानी पूर्ण रुख अपनाया है. अमेरिका के नए टैक्स नियम, चीन के लग्जरी टैक्स और नए मॉडलों के बाजार में लॉन्चिंग में देरी के कारण कंपनी का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, बाजार में धीरे-धीरे हो रही सुधार से तेजी की उम्मीद है. हालांकि, इससे कंपनी के मुनाफा बढ़ना थोड़ा कठिन लग रहा है. 

एसबीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट

एसबीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि, फिलहाल जगुआर लैंड रोवर कई चुनौतियों का सामना कर रही है. हाल ही में हुए साइबर अटैक ने कंपनी के उत्पादन पर असर डाला है, वहीं चीन में बढ़ते मुकाबले और अमेरिका व यूरोप जैसे बाजारों में घटती मांग ने इसकी परेशानी और बढ़ सकती है. 

यह भी पढ़ें: Physics Wallah IPO: रिटेल निवेशक सब्सक्राइब करें या नहीं, जानें ब्रोकरेज की सलाह और प्राइस बैंड 

Published at : 11 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Demerger 2025 Tata Motors CV Listing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Bhutan Visit: भारत-भूटान के रिश्तों पर पीएम मोदी का बड़ा बयान | Delhi Blast
Emmvee Photovoltaic Power Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें price band, subscription और GMP|
PM Modi Bhutan Visit: दिल्ली में हुए लाल किले के पास धमाके पर PM Modi का बड़ा बयान | Delhi Blast
Delhi Red Fort Blast : दिल्ली कार धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा । Jammu Kahmir । Pulwama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget