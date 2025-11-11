डिमर्जर के बाद टाटा मोटर्स में कौन बनेगा बाजार का स्टार? जानें ब्रोकरेज हाउस की सलाह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Tata Motors Demerger 2025: टाटा मोटर्स ने अब अपने कारोबार को नए रूप में आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है. अक्टूबर 2025 में हुए कंपनी के डिमर्जर के बाद कंपनी का नया हिस्सा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स अब शेयर बाजार में लिस्ट होने को तैयार है. बुधवार 12 नवंबर 2025 को टी ग्रुप कैटेगरी में इसकी लिस्टिंग होगी. कंपनी ने हर शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपए तय किया है.

डिमर्जर के इस फैसले के बाद से टाटा मोटर्स अब दो अलग-अलग कंपनियों के रूप में काम करेगी. पहला टाटा मोटर्स पीवी और दूसरा टाटा मोटर्स सीवी. टाटा मोटर्स पीवी के तहत पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएंगे. वहीं टाटा मोटर्स सीवी के तहत बस और दूसरे भारी वाहनों का निर्माण किया जाएगा.

कंपनी ने इस विजाभन पर जानकारी देते हुए कहा था कि, दोनों यूनिट्स को अपने-अपने सेगमेंट में बेहतर फोकस करने और तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. जिसका फायदा दोनों ही यूनिट्स को होगा. इस फैसले को कंपनी ने निवेशकों के लिए भी फायदेमंद बताया है.

जेपी मॉर्गन की राय

जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए अपने अनुमान में तेजी ला रही है, वहीं जगुआर लैंड रोवर के लिए अनुमान कम कर रही है. जेपी मॉर्गन ने जगुआर के लिए सावधानी पूर्ण रुख अपनाया है. अमेरिका के नए टैक्स नियम, चीन के लग्जरी टैक्स और नए मॉडलों के बाजार में लॉन्चिंग में देरी के कारण कंपनी का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, बाजार में धीरे-धीरे हो रही सुधार से तेजी की उम्मीद है. हालांकि, इससे कंपनी के मुनाफा बढ़ना थोड़ा कठिन लग रहा है.

एसबीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट

एसबीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि, फिलहाल जगुआर लैंड रोवर कई चुनौतियों का सामना कर रही है. हाल ही में हुए साइबर अटैक ने कंपनी के उत्पादन पर असर डाला है, वहीं चीन में बढ़ते मुकाबले और अमेरिका व यूरोप जैसे बाजारों में घटती मांग ने इसकी परेशानी और बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें: Physics Wallah IPO: रिटेल निवेशक सब्सक्राइब करें या नहीं, जानें ब्रोकरेज की सलाह और प्राइस बैंड