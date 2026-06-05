Repo Rate: ग्रोथ का अनुमान घटा, RBI पॉलिसी के बाद शेयर बाजार के निवेशक अब क्या कदम उठाएं?

RBI MPC News: शुक्रवार को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति का निर्णय घोषित किया, जो 3 जून से 5 जून, 2026 के बीच आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के समापन के बाद आया. छह सदस्यीय समिति, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा की गई, ने सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, जबकि तटस्थ नीति रुख को जारी रखा.

यह निर्णय वैश्विक आर्थिक पर्यावरण में बढ़ती अनिश्चितता के बीच आया है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनावों, बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों और मौसम की स्थितियों के बारे में चिंताओं से प्रेरित है, जो मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं.

RBI ने FY27 के लिए विकास पूर्वानुमान को घटाया

RBI के अनुसार, जबकि घरेलू आर्थिक गतिविधियां अब तक स्थिर रही हैं, उच्च ऊर्जा कीमतों और वैश्विक व्यवधानों के प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से दिखाई दे रहे हैं. नीति निर्णय के साथ, केंद्रीय बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वृद्धि दृष्टिकोण को संशोधित किया. आरबीआई ने अब भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को एफवाई27 के लिए 6.6 प्रतिशत पर प्रक्षिप्त किया है, जो पिछले नीति समीक्षा में घोषित 6.9 प्रतिशत के पूर्वानुमान से कम है.

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संशोधित त्रैमासिक वृद्धि अनुमान एफवाई 27 की पहली तिमाही के लिए 6.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही के लिए 6.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के लिए 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 6.8 प्रतिशत पर हैं. केंद्रीय बैंक ने नोट किया कि दीर्घकालिक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और मौसम से संबंधित अनिश्चितताएं आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं. मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को ऊपर की ओर संशोधित किया गया आरबीआई ने एफवाई27 के लिए अपनी मुद्रास्फीति प्रक्षेपण को भी उच्चतर किया.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अब वित्तीय वर्ष के लिए 5.1 प्रतिशत पर प्रक्षिप्त की गई है, जो पहले के 4.6 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है. त्रैमासिक मुद्रास्फीति प्रक्षेपण को एफवाई27 की पहली तिमाही में 4.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.4 प्रतिशत पर रखा गया है. केंद्रीय बैंक के अनुसार, उच्च वैश्विक ऊर्जा कीमतें, बढ़ती इनपुट लागत, आपूर्ति-पक्ष दबाव और दक्षिण-पश्चिम मानसून और एल नीनो स्थितियों के आसपास अनिश्चितता आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति की दिशा को प्रभावित करने की संभावना है.

वृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों के जोखिमों में वृद्धि

आरबीआई ने यह भी बताया कि हाल के हफ्तों में खुदरा ईंधन कीमतों में पहले ही वृद्धि देखी गई है और उच्च ऊर्जा लागत का पास-थ्रू प्रभाव आगे चलकर मुद्रास्फीति पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकता है. साथ ही, पर्याप्त खाद्यान्न भंडार और जलाशयों के स्तर आपूर्ति-पक्ष के झटकों के खिलाफ कुछ राहत प्रदान करते हैं. एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखाफैसले के पीछे की तर्कशक्ति को समझाते हुए एमपीसी ने देखा कि यद्यपि मुद्रास्फीति मध्यम अवधि के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, लेकिन पिछले नीति समीक्षा के बाद से वृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों के जोखिमों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

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समिति ने कहा कि भू-राजनीतिक संघर्षों की अवधि, आपूर्ति श्रृंखला के सामान्यीकरण की गति और मौसम की स्थिति के बारे में अनिश्चितता एक सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता है. इसलिए एमपीसी ने नीति दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है जबकि आने वाले डेटा और विकासशील मैक्रोइकोनॉमिक घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी की जाएगी.

समिति ने दोहराया कि भविष्य की नीतिगत कार्रवाइयां डेटा पर निर्भर रहेंगी और विकासशील मुद्रास्फीति और विकास दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित होंगी. विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह भी बताया कि 29 मई, 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 682.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर था. मजबूत भंडार स्थिति बाहरी झटकों के खिलाफ एक बफर प्रदान करने और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच वित्तीय स्थिरता का समर्थन करने की उम्मीद है.

आरबीआई ने कहा कि घरेलू मांग को मजबूत निजी खपत, सरकारी पूंजी व्यय, स्वस्थ ऋण वृद्धि और सेवा क्षेत्र में निरंतर गति द्वारा समर्थन मिलता रहा है. हालांकि, उच्च वस्तु मूल्य, अधिक माल भाड़ा लागत, कमजोर वैश्विक मांग और मौसम संबंधी जोखिम प्रमुख कारक बने हुए हैं जो वित्तीय वर्ष 27 के शेष भाग में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं.