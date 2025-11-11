Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Physics Wallah IPO: फिजिक्सवाला के बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) की शुरुआत हो गई है. 10 नवंबर को एंकर निवेशकों ने इसपर दांव लगाया है. वहीं, मंगलवार 11 नवंबर को रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ ओपन हो रहा है.

कंपनी एंकर निवेशकों से लगभग 1,563 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रही है. फिजिक्सवाला देश की जानी-मानी एड-टेक कंपनी है, जिसका आईपीओ लॉन्च हो रहा है. रिटेल निवेशकों के लिए आज से आईपीओ में दांव लगाने का मौका है. रिटेल निवेशकों के लिए 13 नवंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा.

क्या है आईपीओ का प्राइस बैंड?

PhysicsWallah ने अपने IPO का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर तय किया है. कंपनी ने 137 शेयरों का लॉट बनाया है. जिसके कारण रिटेल निवेशकों को एकमुश्त 14933 रुपए खर्च करने होंगे. साथ ही कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक शेयर पर 10 रुपए की छूट की घोषणा भी की है.

आईपीओ के माध्यम से कंपनी 3,100 करोड़ रुपए की फ्रेश इक्विटी शेयर लॉन्च कर रही है और 380 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे. फिजिक्सवाला के दोनों प्रमोटर्स 190 करोड़ रुपए के शेयर ऑफलोड कर रहे हैं.

आईपीओ से जुटाए पैसों से होगा कंपनी का विस्तार

मिली जानकारी के अनुसार, फिजिक्सवाला ने कहा है कि, आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी के विकास कार्य में खर्च होगा. इन पैसों से कंपनी ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स बनवाने की योजना बना रही है. साथ ही लीज पेमेंट और सब्सिडियरी कंपनी Xylem Learning में भी 47.2 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा.

फिजिक्सवाला सर्वर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मार्केटिंग में भी इन पैसों को खर्च करने वाली है. फिजिक्सवाला की शुरुआत 2020 में हुई थी. इससे पहले यूट्यूब पर NEET, JEE मेन्स, NCERT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

