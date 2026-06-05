RBI MPC Meeting 2026 Live: रिजर्व बैंक ने फिर किया ऐलान, रेपो रेट को 5.25% पर रखा बरकरार
RBI MPC Meeting Repo Rate Live Updates: भारतीय रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25 परसेंट पर बरकरार रखने का फैसला लिया है.
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RBI MPC Meeting Live: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपने भाषण में घोषणा की कि जून की MPC बैठक में सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बनाए रखने का फैसला किया गया है, साथ ही मुश्किल हालात के बीच 'न्यूट्रल' रुख अपनाया गया है. रेपो रेट के फैसले को लेकर सबकी नजरें RBI पर टिकी हैं क्योंकि ईरान-अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण महंगाई का दबाव बढ़ रहा है और रुपये की गिरती कीमत भी एक बड़ी चिंता का विषय है.
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रिजर्व बैंक ने ग्रोथ रेट के अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है.
LIVE: रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषणा की कि जून MPC ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने फैसला लिया है. साथ ही चुनौतीपूर्ण समय के बीच 'तटस्थ' रुख बनाए रखा है.