LIVE: रिजर्व बैंक ने फिर किया ऐलान, रेपो रेट को 5.25% पर रखा बरकरार

RBI MPC Meeting Live: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने अपने भाषण में घोषणा की कि जून की MPC बैठक में सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बनाए रखने का फैसला किया गया है, साथ ही मुश्किल हालात के बीच 'न्यूट्रल' रुख अपनाया गया है. रेपो रेट के फैसले को लेकर सबकी नजरें RBI पर टिकी हैं क्योंकि ईरान-अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण महंगाई का दबाव बढ़ रहा है और रुपये की गिरती कीमत भी एक बड़ी चिंता का विषय है.

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