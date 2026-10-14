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हिंदी न्यूज़बिजनेसInfluencer ने फॉलोअर्स से मांगी मिठाई, लोगों ने COD पर घर भेजे फ्रिज-टीवी और AC

Influencer ने फॉलोअर्स से मांगी मिठाई, लोगों ने COD पर घर भेजे फ्रिज-टीवी और AC

तमिलनाडु के मदुरै के इन्फ्लुएंसर वीरमणि ने दिवाली पर मिठाई भेजने की अपील की थी. लेकिन फॉलोअर्स ने उनके पते पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान के कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर भेजकर परेशानी बढ़ा दी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 14 Oct 2026 11:56 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से मदद मांगना तमिलनाडु के एक इन्फ्लुएंसर को भारी पड़ गया. दिवाली से पहले उन्होंने अपने फॉलोअर्स से दिवाली पर मिठाई भेजने की अपील की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनके नाम पर फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और स्मार्टफोन जैसे महंगे सामान के ऑर्डर भेजने शुरू कर दिए. हैरानी की बात यह थी कि इन सामानों की डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी (COD) के जरिए की जा रही थी. यानी सामान लेने के लिए पैसे चुकाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ गई, जबकि उन्होंने ये ऑर्डर किए ही नहीं थे.

तमिलनाडु के मदुरै में रहने वाले वीरमणि सोशल मीडिया पर अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में दिवाली के मौके पर मिठाई मंगवाने के लिए अपना पता और मोबाइल नंबर शेयर किया था. लेकिन कुछ लोगों ने उनकी इस अपील को गलत तरीके से लेते हुए उनके नाम पर फर्जी ऑर्डर करने शुरू कर दिए. देखते ही देखते उनके घर पर लगातार डिलीवरी करने वालों की लाइन लगने लगी और उनके लिए इस परेशानी से निपटना मुश्किल हो गया.

फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन के आने लगे ऑर्डर

वीरमणि के घर पर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डिलीवरी एजेंट महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर पहुंचने लगे. इनमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन और टेलीविजन जैसे महंगे सामान शामिल थे. रिपोर्ट के मुताबिक, फर्जी ऑर्डरों में से एक टीवी की कीमत करीब 1.69 लाख रुपये बताई गई.

परेशानी यह थी कि उन्होंने इनमें से कोई सामान ऑर्डर नहीं किया था और न ही उनके पास इनकी कीमत चुकाने के लिए पैसे थे. ऐसे में जब डिलीवरी कर्मचारियों ने सामान सौंपने के लिए ओटीपी मांगा, तो वह इसे उपलब्ध नहीं करा सके. इस वजह से सामान की डिलीवरी भी पूरी नहीं हो पाई.

 
 
 
 
 
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वीडियो बनाकर लोगों से की ऑर्डर रोकने की अपील

लगातार आ रहे फर्जी ऑर्डर से परेशान होकर वीरमणि ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और लोगों से ऐसा करना बंद करने की अपील की. उन्होंने कहा कि वह लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं कि अब ऑर्डर भेजना बंद कर दें. उनका कहना था कि फोन बंद करने और फोन चालू रखने पर भी उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है.

खाने के ऑर्डर और फर्जी कॉल से भी बढ़ी परेशानी

रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के डिलीवरी एजेंट भी ऐसे खाने के ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचने लगे, जो उन्होंने नहीं दिए थे. इससे उन्हें बार-बार अनजान लोगों और डिलीवरी कर्मचारियों को जवाब देना पड़ रहा था. यहां तक के कुछ लोगों ने उनका नंबर किडनी दान से जुड़ी पूछताछ के लिए भी शेयर कर दिया गया. लगातार हो रही इस परेशानी के कारण वीरमणि ने शहर छोड़ने की बात कही.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Influencer Fake Online Orders
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