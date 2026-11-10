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हिंदी न्यूज़बिजनेससोने में तेजी पर लगा ब्रेक, अब अमेरिका के ये आंकड़े तय करेंगे अगली चाल

सोने में तेजी पर लगा ब्रेक, अब अमेरिका के ये आंकड़े तय करेंगे अगली चाल

अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों से पहले सोने की कीमतों में गिरावट आई है. यहां से समझिए कि फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से सोने और चांदी की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Nov 2026 10:38 AM (IST)
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सोने की कीमतों में एक बार फिर हल्की गिरावट देखने को मिली है. पिछले कारोबारी सत्र में 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी के बाद मंगलवार को शुरुआती एशियाई कारोबार में सोना नीचे आ गया. इसकी वजह अमेरिका से आने वाले महंगाई के आंकड़े हैं.

निवेशक इन आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनके आधार पर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों को लेकर फैसला कर सकता है. अब सवाल है कि अगर अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा रहे तो क्या सोने पर दबाव और बढ़ सकता है?

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कितनी गिरी सोने की कीमत?
मंगलवार को शुरुआती एशियाई कारोबार में हाजिर सोने की कीमत 0.3 फीसदी गिरकर 4,128.48 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है. इससे पहले सोमवार के कारोबार में सोने में 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई थी. वहीं, अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर में 0.6 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई और ये 4,137.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.

सोने के साथ चांदी 0.3 फीसदी गिरकर 53.25 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है. प्लैटिनम में भी 0.3 फीसदी और पैलेडियम में 0.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

निवेशकों की नजर अमेरिका पर क्यों?
इस समय दुनियाभर के निवेशकों की नजर अमेरिका के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के आंकड़ों पर है. ये आंकड़े मंगलवार को जारी होने हैं. इसके बाद शुक्रवार को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी आएंगे. 

दरअसल, अमेरिका में महंगाई का स्तर ये तय करेगा कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में क्या बदलाव करेगा. अगर महंगाई ज्यादा रहती है तो फेड ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला कर सकता है. 

ब्याज दर बढ़ने से सोने को नुकसान क्यों?
सोना अपने निवेशकों को बैंक जमा या बॉन्ड की तरह नियमित ब्याज नहीं देता है. ऐसे में जब ब्याज दर बढ़ती हैं तो निवेशकों को दूसरे विकल्पों में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है.

इससे सोने की मांग पर असर पड़ सकता है. वहीं, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से अमेरिकी डॉलर और सरकारी बॉन्ड की यील्ड को भी समर्थन मिल सकता है. डॉलर मजबूत होने पर दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा पड़ता है, जिससे इसकी मांग प्रभावित हो सकती है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 10 Nov 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Gold US Inflation
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