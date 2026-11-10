सोने में तेजी पर लगा ब्रेक, अब अमेरिका के ये आंकड़े तय करेंगे अगली चाल

सोने की कीमतों में एक बार फिर हल्की गिरावट देखने को मिली है. पिछले कारोबारी सत्र में 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी के बाद मंगलवार को शुरुआती एशियाई कारोबार में सोना नीचे आ गया. इसकी वजह अमेरिका से आने वाले महंगाई के आंकड़े हैं.

निवेशक इन आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनके आधार पर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों को लेकर फैसला कर सकता है. अब सवाल है कि अगर अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा रहे तो क्या सोने पर दबाव और बढ़ सकता है?

कितनी गिरी सोने की कीमत?

मंगलवार को शुरुआती एशियाई कारोबार में हाजिर सोने की कीमत 0.3 फीसदी गिरकर 4,128.48 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है. इससे पहले सोमवार के कारोबार में सोने में 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई थी. वहीं, अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर में 0.6 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई और ये 4,137.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.

सोने के साथ चांदी 0.3 फीसदी गिरकर 53.25 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है. प्लैटिनम में भी 0.3 फीसदी और पैलेडियम में 0.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

निवेशकों की नजर अमेरिका पर क्यों?

इस समय दुनियाभर के निवेशकों की नजर अमेरिका के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के आंकड़ों पर है. ये आंकड़े मंगलवार को जारी होने हैं. इसके बाद शुक्रवार को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी आएंगे.

दरअसल, अमेरिका में महंगाई का स्तर ये तय करेगा कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में क्या बदलाव करेगा. अगर महंगाई ज्यादा रहती है तो फेड ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला कर सकता है.

ब्याज दर बढ़ने से सोने को नुकसान क्यों?

सोना अपने निवेशकों को बैंक जमा या बॉन्ड की तरह नियमित ब्याज नहीं देता है. ऐसे में जब ब्याज दर बढ़ती हैं तो निवेशकों को दूसरे विकल्पों में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है.

इससे सोने की मांग पर असर पड़ सकता है. वहीं, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से अमेरिकी डॉलर और सरकारी बॉन्ड की यील्ड को भी समर्थन मिल सकता है. डॉलर मजबूत होने पर दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा पड़ता है, जिससे इसकी मांग प्रभावित हो सकती है.

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