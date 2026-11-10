महिला अधिकारों के लिए स्टैंड, अफगानिस्तान से नहीं खेलेगा सीरीज; स्कॉटलैंड का एलान 

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने बीते सोमवार (09 नवंबर) को महिला अधिकारों का स्टैंड लेते हुए बड़ा एलान किया. बोर्ड की तरफ से बताया कि उनकी पुरुष टीम अफगानिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय और ट्राई सीरीज में हिस्सा नहीं लेगी. रिलीज में कहा गया, "स्कॉटलैंड की चार रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है- क्रिकेट के खेल में महिलाओं और लड़कियों की प्रगति और विकास."

सिर्फ द्विपक्षीय और ट्राई सीरीज नहीं खेलने का फैसला किया है. आईसीसी इवेंट में स्कॉटलैंड की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी. बोर्ड की रिलीज में आगे लिखा गया, "हाल ही में हुई क्रिकेट स्कॉटलैंड की एक बैठक में बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्रिकेट स्कॉटलैंड के भविष्य के जुड़ाव को लेकर कुछ कदम उठाने की मंजूरी दी है."

ICC इवेंट

स्कॉटलैंड बोर्ड ने कहा, "क्रिकेट स्कॉटलैंड, ICC इवेंट्स में अफगानिस्तान पुरुष टीम के खिलाफ होने वाले उन सभी मैचों में हिस्सा लेना जारी रखेगा, जो ICC के प्रतियोगिता नियमों के तहत तय किए जाते हैं. इन मुकाबलों में हिस्सा लेने को मौजूदा अफगान शासन या उसकी नीतियों के समर्थन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

Cricket Scotland Statement: Engagement With Afghanistan Cricket Board ➡️ https://t.co/ODWl35i9gW https://t.co/rzvee5gTpv — Cricket Scotland (@CricketScotland) November 9, 2026

द्विपक्षीय और त्रिकोणीय क्रिकेट सीरीज

द्विपक्षीय और त्रिकोणीय को लेकर कहा गया, "जब तक अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट से जुड़ी परिस्थितियों और व्यापक मानवाधिकारों के मामलों में कोई ठोस बदलाव नहीं आता, तब तक क्रिकेट स्कॉटलैंड अफगानिस्तान की पुरुष टीम के साथ द्विपक्षीय सीरीज आयोजित नहीं करेगा और न ही किसी त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा लेगा."

प्री-टूर ट्रेनिंग कैंप

प्री-टूर ट्रेनिंग कैंप को लेकर कहा, "क्रिकेट स्कॉटलैंड, ICC इवेंट्स के बाहर अफगानिस्तान पुरुष टीम से जुड़े प्री-टूर ट्रेनिंग कैंप, अभ्यास मैचों या वार्म-अप मुकाबलों की मेजबानी नहीं करेगा और न ही उनमें हिस्सा लेगा."

अफगानिस्तान प्रीमियर लीग

अफगानिस्तान प्रीमियर लीग को लेकर कहा गया, "क्रिकेट स्कॉटलैंड अपने खिलाड़ियों के साथ हुए अनुबंधों में तय की गई जिम्मेदारियों का पालन करेगा. अगर कोई NOC जारी की जाती है, तो संबंधित खिलाड़ी (या खिलाड़ियों) की भागीदारी को क्रिकेट स्कॉटलैंड द्वारा मौजूदा अफगान शासन या उसकी नीतियों के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए."

आगे बताया गया कि इस नीति की समीक्षा सालाना की जाएगी, या फिर ICC के किसी अहम फैसले और परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव आने पर इसकी समीक्षा की जाएगी.

बोर्ड ने आगे लिखा, "यह कदम तब उठाए गए जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुलाई में क्रिकेट स्कॉटलैंड से संपर्क करके आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग सुविधाओं की मांग की और फिर सितंबर में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के संबंध में भी ऐसा ही अनुरोध किया. जुलाई में किए गए अनुरोध को परिचालन संबंधी पाबंदियों के कारण ठुकरा दिया गया था, ताकि बोर्ड को अपनी स्थिति पर विचार करने का मौका मिल सके."

बोर्ड के फैसले लेने की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए, क्रिकेट स्कॉटलैंड एग्जीक्यूटिव ने चर्चा को आसान बनाने के उद्देश्य से एक विस्तृत विश्लेषण किया. यह विश्लेषण कई कारकों पर केंद्रित था.

अफगानिस्तान में मौजूदा मानवीय स्थिति और वहां की सरकार का महिलाओं और लड़कियों के प्रति बर्ताव.

क्रिकेट स्कॉटलैंड की व्यापक रणनीतिक प्रतिबद्धताएं; खासकर महिलाओं और लड़कियों के क्रिकेट के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्थन और समानता की संस्कृति को स्थापित करने का संकल्प.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रति बाकी प्रमुख क्रिकेट शासी निकायों का रुख.

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