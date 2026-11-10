SBI लेकर आया दीवाली स्पेशल FD स्कीम, जानें जमा राशि पर कितना मिलेगा रिटर्न

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom SBI ने 444 दिन अमृत वृष्टि FD योजना लाई है.

आम नागरिक को 6.45%, वरिष्ठों को 6.95% ब्याज मिलेगा.

5 लाख निवेश पर 40,150 रुपये तक लाभ होगा.

दीवाली पर बोनस तो आपको भी मिला होगा,अगर आप इस पैसे को किसी ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां इस पर बगैर मार्केट रिस्क के गारंटीड रिटर्न मिले, तो हम आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर आए हैं.

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपनी 444 दिनों की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम 'अमृत वृष्टि' के तहत आम नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों दोनों को ही सामान्य FD के मुकाबले अधिक इंटरेस्ट दे रहा है.

कितना मिल रहा ब्याज?

SBI की 444 दिनों वाली स्पेशल FD स्कीम 'अमृत वृष्टि' के तहत मिलने वाली ब्याज दरें कुछ इस प्रकार हैं:-

सामान्य नागरिक- सालाना 6.45% ब्याज

वरिष्ठ नागरिक- सालाना 6.95% ब्याज

सुपर सीनियर नागरिक (80 वर्ष से अधिक)- सालाना 7.05% ब्याज

5 लाख और 10 लाख के निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न?

अगर आप दीवाली के इस फेस्टिव सीजन में स्टेट बैंक की 444 दिनों वाली 'अमृत वृष्टि' स्पेशल एफडी में 5 लाख तक का निवेश करते हैं, तो सामान्य नागरिकों को 6.45% की सालाना ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर कुल 5,40,150 मिलेंगे. यानी कि सिर्फ ब्याज के रूप में 40,150 रुपये का मोटा मुनाफा होगा. वहीं, सीनियर सिटीजन को इसी 5 लाख रुपये की जमा राशि पर 6.95% की ऊंची ब्याज के हिसाब से 444 दिनों के बाद 43,380 रुपये का शुद्ध मुनाफा होगा. यानी कि उनका मैच्योरिटी अमाउंट 5,43,380 रुपये होगा.

दूसरी तरफ, अगर आप स्कीम में 10 लाख रुपये तक का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सामान्य नागरिकों को 6.45% ब्याज दर के साथ मैच्योरिटी पर कुल 10,80,300 रुपये वापस मिलेंगे. यानी कि बैठे-बिठाए 80,300 रुपये की शुद्ध कमाई होगी. इसी 10 लाख की रकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 6.95% ब्याज के आधार पर मैच्योरिटी के समय कुल 10,86,760 का भुगतान किया जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें कुल 86,760 का तगड़ा मुनाफा होगा.

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