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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAQI Update: आज देश का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित? 1300 पार AQI, पूरी लिस्ट

AQI Update: आज देश का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित? 1300 पार AQI, पूरी लिस्ट

वायु प्रदूषण से देशभर में बुरा हाल हो चुका है. पंजाब में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गया है. फरीदकोट का एक्यूआई 1300 के पार पहुंच चुका है. आपको बाकी शहरों का हाल बताते हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Nov 2026 09:33 AM (IST)
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दिवाली के बार देशभर का हाल बुरा हो गया है. पटाखों और पराली जलने की वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. प्रदूषण की वजह से धुंध की मोटी परत देखने को मिल रही है. कई शहरों में तो ऐसा लग रहा है कि घना कोहरा छाया हुआ है. देशभर में वायु की गुणवत्ता चिंताजनक है.  वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा बुरा हाल हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुआ है. आइए आपको बताते हैं किस शहर का कैसा हाल है.

जिस शहर का एक्यूआई सबसे ज्यादा खराब है वो पंजाब का फरीदकोट है. यहां का एक्यूआई जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे. यहां 1000 पार एक्यूआई जा चुका है. इस समय फरीदकोट का एक्यूआई 1312 है.

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1000 के पार है इन शहरों का एक्यूआई
देश के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर फरीदकोट है. उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान का श्री गंगानगर है. यहां का एक्यूआई 1228 है. तीसरे नंबर पर पंजाब का बठिंडा है. बठिंडा का एक्यूआई 1122 है. चौथे नंबर पर हरियाणा का सिरसा है. सिरसा का एक्यूआई 809 है. वहीं पांचवें नंबर पर हरियाणा का पानीपत है. पानीपत का एक्यूआई 614 है.

कैसा है गुड़गांव का हाल
सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो छठे नंबर पर हरियाणा का हिसार है. हिसार का एक्यूआई 610 है. सातवें नंबर पर पंजाब का पटियाा 565 एक्यूआई के साथ है. आठवें नंबर पर हरियाणा का गुड़गांव है. गुड़गांव का एक्यूआई 546 है. नवें नंबर पर हरियाणा का करनाल 511 एक्यूआई के साथ है. दसवें नंबर पर पंजाब का लुधियाना 500 एक्यूआई के साथ है.

कैसा है दिल्ली-एनसीआर का हाल
आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआई 387 है. वहीं नोएडा की बात करें तो 303 है. दिल्ली-एनसीआर का हाल बहुत बुरा है. प्रदूषण की वजह से लोगों की तबीयत काफी खराब हो रही है. बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है.

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 10 Nov 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Punjab AIR Pollution DELHI AQI
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