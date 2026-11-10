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हिंदी न्यूज़बिजनेसAI का बढ़ता असर! अब इस कंपनी में 850 लोगों की जाएगी नौकरी

AI का बढ़ता असर! अब इस कंपनी में 850 लोगों की जाएगी नौकरी

ऑस्ट्रेलिया की Qantas एयरलाइन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. कंपनी 850 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है. कंपनी AI का इस्तेमाल बढ़ाने के साथ कुछ बैक- ऑफिस काम भारत में शिफ्ट करेगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Nov 2026 09:40 AM (IST)
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AI का असर अब दुनिया की बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों पर भी दिखने लगा है. ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन Qantas Airways ने करीब 850 कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने का फैसला किया है. कंपनी अपने कई काम को एआई और नई तकनीक की मदद से पूरा करेगी. इसके साथ ही कुछ कॉरपोरेट काम भारत में शिफ्ट किए जाएंगे, जिन्हें कंसल्टिंग कंपनी Accenture की टीमें संभालेंगी. 

कंपनी में छंटनी का प्रोसेस आने वाले कुछ साल में पूरा हो जाएगा. इसका पहला स्टेप 2027 तक लागू होने की उम्मीद है. छंटनी का ये फैसला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल से आने वाले समय में कितनी नौकरियां खत्म हो सकती हैं. 

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किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?
Qantas में होने वाली छंटनी का असर कंपनी के बैक-ऑफिस और कॉरपोरेट विभागों पर पड़ेगा. शुरुआती चरण में फाइनेंस, खरीदारी यानी प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित होंगी.

कंपनी ने बताया है कि कुछ काम Accenture को सौंपे जाएंगे. इन कामों को ज्यादातर भारत में मौजूद Accenture की टीमें संभालेंगी. मतलब जिन कामों को अभी ऑस्ट्रेलिया में कंपनी के कर्मचारी करते हैं, उनमें से कुछ अब भारत से पूरे किए जाएंगे. 

क्यों होगी छंटनी?
Qantas का कहना है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में तकनीक और AI तेजी से बदलाव ला रहे हैं. इसके लिए उसने Accenture के साथ साझेदारी की है. कंपनी के पास 1,000 से ज्यादा पुराने सॉफ्टवेयर और सिस्टम हैं. अब इन्हें आधुनिक बनाने, ऑटोमेट करने और AI का इस्तेमाल बढ़ाने का प्लान है. 

क्या भारत में बढ़ेंगी नौकरियां?
Qantas अपने कुछ बैक-ऑफिस काम भारत में शिफ्ट करने जा रही है. इन्हें Accenture की टीमें संभालेंगी. इसका मतलब है कि कंपनी के कुछ काम ऑस्ट्रेलिया के बजाय भारत में किए जाएंगे. लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया है कि भारत में कितने कर्मचारियों को इन कामों की जिम्मेदारी मिलेगी. इसलिए भारत में नौकरी बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 10 Nov 2026 09:33 AM (IST)
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