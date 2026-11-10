AI का बढ़ता असर! अब इस कंपनी में 850 लोगों की जाएगी नौकरी

AI का असर अब दुनिया की बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों पर भी दिखने लगा है. ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन Qantas Airways ने करीब 850 कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने का फैसला किया है. कंपनी अपने कई काम को एआई और नई तकनीक की मदद से पूरा करेगी. इसके साथ ही कुछ कॉरपोरेट काम भारत में शिफ्ट किए जाएंगे, जिन्हें कंसल्टिंग कंपनी Accenture की टीमें संभालेंगी.

कंपनी में छंटनी का प्रोसेस आने वाले कुछ साल में पूरा हो जाएगा. इसका पहला स्टेप 2027 तक लागू होने की उम्मीद है. छंटनी का ये फैसला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल से आने वाले समय में कितनी नौकरियां खत्म हो सकती हैं.

किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?

Qantas में होने वाली छंटनी का असर कंपनी के बैक-ऑफिस और कॉरपोरेट विभागों पर पड़ेगा. शुरुआती चरण में फाइनेंस, खरीदारी यानी प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित होंगी.

कंपनी ने बताया है कि कुछ काम Accenture को सौंपे जाएंगे. इन कामों को ज्यादातर भारत में मौजूद Accenture की टीमें संभालेंगी. मतलब जिन कामों को अभी ऑस्ट्रेलिया में कंपनी के कर्मचारी करते हैं, उनमें से कुछ अब भारत से पूरे किए जाएंगे.

क्यों होगी छंटनी?

Qantas का कहना है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में तकनीक और AI तेजी से बदलाव ला रहे हैं. इसके लिए उसने Accenture के साथ साझेदारी की है. कंपनी के पास 1,000 से ज्यादा पुराने सॉफ्टवेयर और सिस्टम हैं. अब इन्हें आधुनिक बनाने, ऑटोमेट करने और AI का इस्तेमाल बढ़ाने का प्लान है.

क्या भारत में बढ़ेंगी नौकरियां?

Qantas अपने कुछ बैक-ऑफिस काम भारत में शिफ्ट करने जा रही है. इन्हें Accenture की टीमें संभालेंगी. इसका मतलब है कि कंपनी के कुछ काम ऑस्ट्रेलिया के बजाय भारत में किए जाएंगे. लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया है कि भारत में कितने कर्मचारियों को इन कामों की जिम्मेदारी मिलेगी. इसलिए भारत में नौकरी बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है.

गोवर्धन पूजा पर सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें अपने शहर का ताजा रेट