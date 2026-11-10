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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसोनिया गांधी के PM पद छोड़ने वाले बयान पर JDU की प्रतिक्रिया, किया ये बड़ा दावा

सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने वाले बयान पर JDU की प्रतिक्रिया, किया ये बड़ा दावा

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोनिया गांधी की किताब पर बयान दिया है. कहा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोनिया गांधी कह रही हैं कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थीं कि इमरजेंसी लगे.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 10 Nov 2026 10:47 AM (IST)
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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी किताब को लेकर चर्चा में हैं. इसमें उन्होंने कई बातें लिखी हैं. इनमें से एक यह भी है कि 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नीत यूपीए (UPA) की जीत और भारी बहुमत के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार क्यों किया था. इन पर अब जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है.

मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को पत्रकारों ने जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने बड़ी बात कही. पूछा गया कि सोनिया गांधी की किताब में लिखा है कि उन्होंने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, इस पर उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा, "उन्होंने क्या लिखा है यह बात की बात है, लेकिन जो मुझे याद है उसके तहत मुलायम सिंह यादव ने नंबर गेम किया था… प्रधानमंत्री बनने की तो तैयारी पूरी थी."

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'नीतीश कुमार 2 साल तक जेल में रहे'

उन्होंने सोनिया गांधी द्वारा इमरजेंसी पर दिए गए बयान पर कहा, "यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोनिया गांधी कह रही हैं कि इंदिरा गांधी दिल से नहीं चाहती थीं कि इमरजेंसी लगे… कुछ लोगों के कहने पर अगर उन्होंने किया तो वह प्रधानमंत्री थीं यह समझना चाहिए था… कितने नेता जेल गए… खुद नीतीश कुमार 2 साल तक जेल में रहे."

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दूसरी ओर पटना में शुरू हो रहे वाटर मेट्रो पर संजय झा ने कहा कि सरकार द्वारा यह एक अच्छा इनीशिएटिव है. छठ में लोग घर आते हैं और ऐसे में पर्यटन का लाभ ले रहे हैं यह सरकार की अच्छी पहल है.

सम्राट चौधरी की अपील का किया समर्थन

पूछा गया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि प्रबुद्ध लोग 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ छोड़ दें, इस पर संजय झा ने कहा कि यह उन्होंने सही कहा है. बिहार सरकार 24 घंटे क्वालिटी वाली बिजली उपलब्ध करवा रही है तो उन्होंने (सम्राट चौधरी) टैक्स पेयर से अपील की है.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद एबीपी न्यूज़ में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. बिहार की राजधानी पटना में होने राजनीतिक गतिविधियों के साथ अन्य हलचलों पर लगातार नजरें रखते हैं. आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में पॉलिटिकल कैंपेनिंग टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की.

2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़े. आर्यन आनंद ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हरियाणा से BMC और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है.

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Published at : 10 Nov 2026 10:40 AM (IST)
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