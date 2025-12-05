Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन 5 दिसंबर, शुक्रवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए. हालांकि, शुरुआती कारोबार में ही ये हरे निशान पर कारोबार करने लगे थे.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 139.84 अंक या 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,125.48 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 33.95 अंक या 0.13 फीसदी फिसलकर 25,999.80 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:35 बजे तक, सेंसेक्स 60 अंक की तेजी के साथ 85,325 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 10 अंक उछलकर 26,044 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

इटरनल, मारुति, कोटक बैंक, एचसीएल टेक

बीएसई के टॉप लूजर

रिलायंस, भारती एयरटेल, सन फॉर्मा

गुरुवार को कैसा रहा था मार्केट?

गुरुवार 4 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 158.51 अंक या 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,265.32 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 47.75 अंक या 0.18 प्रतिशत की उछाल के साथ 26,033.75 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, इटरनल, मारुति, कोटक बैंक, टाइटन और आईसीआईसीआई बैंक रहे थे. निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी 100 के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी.

मिडकैप 100, निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी बैंक के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 18 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 12 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

