लंबी गिरावट के बाद रॉकेट बना यह स्मॉलकैप कंपनी का शेयर, 18% की रैली! निवेशकों की बल्ले-बल्ले

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Nectar Lifesciences Stock Surge: भारतीय शेयर बाजार में चौथे ट्रेडिंग सेशन गुरुवार को एक स्मॉलकैप कंपनी नेक्टर लाइफसाइंसेज लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली थी. शेयरों की कीमत अचानक से 18 प्रतिशत उछल गई. हालांकि, पिछले एक साल से कंपनी शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी.

आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल सितंबर से अब तक कंपनी शेयर करीब 75 फीसदी तक टूट चुके थे. अचानक आई इस तेजी के पीछे कंपनी के बोर्ड का एक फैसला हो सकता है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल.....

शेयर बाजार में कंपनी शेयरों का हाल

सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार, 4 दिसंबर को बीएसई पर कंपनी के शेयर 16.85 प्रतिशत या 3.02 रुपये की तेजी दर्ज करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. दिन के कारोबार के दौरान कंपनी शेयरों का हाई लेवल 21.19 रुपये रहा था.

वहीं लो लेवल की बात करें तो, यह 19.76 रुपये था. 52 सप्ताह के हाई लेवल के दौरान कंपनी शेयरों ने 44.90 रुपये के आंकड़े को छूआ था. वहीं 52 सप्ताह के लो लेवल पर कंपनी शेयर 13.25 रुपये पर पहुंच गई थी.

कंपनी के बोर्ड का फैसला

कंपनी शेयरों में अचानक से आई इस तेजी के पीछे कंपनी के बोर्ड का एक फैसला हो सकता है. नेक्टर लाइफसाइंसेज लिमिटेड ने 27 रुपये प्रति शेयर की दर से 81 करोड़ शेयर वापस खरीदने की योजना बनाई है. जिसमें 3 करोड़ फुली पेड अप इक्विटी शेयरों को शामिल किया गया है.

कंपनी ने 24 दिसंबर को इक्विटी बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया है. इस फैसले के बाद से कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होगी और यह 51.84 फीसदी हो जाएगी. वहीं, पब्लिक हिस्सेदारी 55.09 फीसदी से घटकर 48.16 प्रतिशत रह जाएगी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन से बचना है? तो इन गलतियों से बनानी चाहिए दूरी, जानें डिटेल