हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market Today: शेयर बाजार टमाटर की तरह लाल! सेंसेक्स 170 अंक टूटा, निफ्टी 26,145 के नीचे

Stock Market Today: शेयर बाजार टमाटर की तरह लाल! सेंसेक्स 170 अंक टूटा, निफ्टी 26,145 के नीचे

भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे ट्रेडिंग सेशन 2 दिसंबर, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. दोनों ही बेंचमॉर्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 02 Dec 2025 09:29 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे ट्रेडिंग सेशन 2 दिसंबर, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही. बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 316.39 अंक या 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,325.51 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 87.80 अंक या 0.34 फीसदी फिसलकर 26,087.95 के लेवल पर ओपन हुआ था.    

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 115 अंक की गिरावट के साथ 85,526 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 28 अंक फिसलकर 26,147 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

एशियन पेंट, भारती एयरटेल, एसबीआईएन, मारुति

बीएसई के टॉप लूजर

एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, एक्सिस बैंक

सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?

सोमवार 1 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 64.77 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,641.90 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 27.20 अंक या 0.10 प्रतिशत फिसलकर 26,175.75 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. 

बीएसई बास्केट से मारुति, कोटक बैंक, एचसीएलटेक, अडानी पोर्ट और टेक महिंद्रा  टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, बजाज फाइनेंस, सन फॉर्मा, ट्रेंट, एसबीआईएन और भारती एयरटेल रहे थे. निफ्टी मिडकैप 100, निफ्ती आईटी,निफ्टी ऑटो और निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी.

वहीं निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी एमएमसीजी लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 15 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 15 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.   

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: सपनों का घर खरीदने से पहले करें ये चेकलिस्ट पूरी, वरना हो सकता है पछतावा 

Published at : 02 Dec 2025 09:29 AM (IST)
Tags :
Stock Market Today Share Market 2 December
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Russia Relations: पुतिन के भारत आने से देश को क्या मिलेगा? हो सकते हैं ये बड़े फैसले, जानें कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम आया रूस
पुतिन के भारत आने से देश को क्या मिलेगा? हो सकते हैं ये बड़े फैसले, जानें कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम आया रूस
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
इंडिया
Sanchar Saathi: न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
क्रिकेट
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News
Sanchar Saathi AAP: क्या ‘संचार साथी’ से होगी जासूसी? Congress ने सरकार को घेरा | Breaking
Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
SIR Controversy: बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, BLO फोरम से सदस्यों ने किया हंगामा | EC
SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Russia Relations: पुतिन के भारत आने से देश को क्या मिलेगा? हो सकते हैं ये बड़े फैसले, जानें कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम आया रूस
पुतिन के भारत आने से देश को क्या मिलेगा? हो सकते हैं ये बड़े फैसले, जानें कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम आया रूस
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
इंडिया
Sanchar Saathi: न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
क्रिकेट
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काटने वाली है बवाल, एडवांस बुकिंग से पहले दिन ही कर ली इतनी कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काटने वाली है बवाल, एडवांस बुकिंग से पहले दिन ही कर ली इतनी कमाई
दिल्ली NCR
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
यूटिलिटी
SBI ने बंद की M-Cash की सुविधा, जानें अब किन तरीकों से कर सकेंगे ट्रांजेक्शन?
SBI ने बंद की M-Cash की सुविधा, जानें अब किन तरीकों से कर सकेंगे ट्रांजेक्शन?
लाइफस्टाइल
Gen Z Financial Trends: पैसा बचाने के मामले में पुराने लोगों से आगे हैं जेन-जी, इन तरीकों से करते हैं बचत
पैसा बचाने के मामले में पुराने लोगों से आगे हैं जेन-जी, इन तरीकों से करते हैं बचत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget