सपनों का घर खरीदने से पहले करें ये चेकलिस्ट पूरी, वरना हो सकता है पछतावा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Property Buying Tips: कई लोगों को सपना होता हैं कि, वे अपने जिंदगी में एक घर खरीद पाएं. आज घर की बढ़ती कीमतों से लोग अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर एक घर खरीद पा रहे हैं. बहुत से लोग तो घर खरीदने के लिए लोन का सहारा लेते हैं.

हालांकि, घर खरीदने की खुशी और उत्साह में लोगों से अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं. जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर, आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो, आपको इन गलतियों से बचना चाहिए. ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो. साथ ही आपको घर खरीदते वक्त एक बेस्ट डील मिल सके.....

1. अपने बजट के अनुसार लोन का चयन करें

घर खरीदने के लिए लोन लेते वक्त अपनी आर्थिक स्थिति और इनकम का सही आंकलन करें. इसके अनुसार ही लोन राशि और ईएमआई का चुनाव करना चाहिए. इन बातों पर ध्यान न देने के कारण आपको आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ सकता है.

लोन राशि कितने सालों में चुकाना हैं, इसका बहुत सोच-समझ कर फैसला करना चाहिए. यह आपकी इनकम पर निर्धारित हैं कि, आप लोन अवधि कितने समय के लिए रखते हैं.

2. अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर घर का करें चुनाव

महंगे और आलिशान घर खरीदने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति की सही जानकारी लेनी चाहिए. अगर आप भविष्य में इनकी राशि के भुगतान करने में असमर्थ हैं तो, ऐसे घर का चुनाव करने से बचना चाहिए.

3. सही प्रॉपटी का चुनाव करें

आपके घर से अस्पताल, स्कूल, बाजार जैसी मूलभूत सुविधाएं कितनी दूरी पर हैं, इसका पता लगाएं. सही लोकेशन के आधार पर भी प्रॉपटी की वैल्यू तय होती है.

4. इमरजेंसी फंड बनाएं

घर खरीदने से पहले कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए. जिसमें आपकी मासिक खर्च, होम लोन की ईएमआई शामिल होनी चाहिए. ताकि अगर भविष्य में किसी तरह की परेशानी होती है तो, आप इमरजेंसी फंड के सहारे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें.

5. दूसरी प्रॉपर्टी से करें तुलना

घर खरीदने से पहले, वहां के आस-पास के दूसरी प्रॉपर्टी से तुलना करनी चाहिए. इससे आपको घर की कीमत को लेकर स्पष्ट जानकारी मिलती है और आप सही फैसला ले पाते हैं.

यह भी पढ़ें: Home Loan: घर खरीदने का प्लान? जानें कौन सा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता होम लोन