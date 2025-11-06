Share Market Updates: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार, 6 नवंबर की सुबह तेजी के साथ शुरुआत की है. ग्लोबल लेवल पर मिले पॉजिटिव संकेतों के बीच प्री-ओपन सेशन में मार्केट हरे निशान में आ गया. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई. इस दौरान निवेशकों का सेंटीमेंट भी मजबूत दिखा. गुरुवार को BSE का सेंसेक्स 349 अंकों की तेजी के साथ 83808 के लेवल पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 60 अंकों की बढ़त के साथ 25658 पर है.

टॉप लूजर्स और गेनर्स में ये शामिल

सेंसेक्टस टॉप गेनर्स में एशियन पेंट्स अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है.इसके अलावा, इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स और सन फार्मा के शेयरों में भी तेजी देखी जा रही है. दूसरी ओर, निफ्टी 50 में हिंडाल्को, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इटरनल (जोमैटो), श्रीराम फाइनेंस और पावर ग्रिड कॉर्प के शेयरों में गिरावट देखी गई.

ग्लोबल मार्केट का हाल

एशियाई बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ खुले. जापान का निक्केई 225 1.45 परसेंट और टॉपिक्स इंडेक्स 0.98 परसेंट तक चढ़ा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी ने 2.5 परसेंट की बढ़त हासिल की, जबकि कोस्डैक इंडेक्स 2.01 परसेंट उछल गया.ऑस्ट्रेलिया में, ASX/S&P 200 ने भी 0.58 परसेंट की बढ़त दर्ज की.

वहीं, अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, तो अमेरिकी शेयर बाजार 4 नवंबर को बढ़त के साथ बंद हुए, जहां डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 225.76 अंक या 0.48 परसेंट चढ़कर 47311 के लेवल पर पहुंच गया. S&P 500 0.37 परसेंट उछलकर 6796.29 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.65 परसेंट की तेजी के साथ 23499.80 पर बंद हुआ. हालांकि, बुधवार को भी अमेरिकी शेयर में तेजी देखी गई.

अमेरिकी डॉलर

गुरुवार को डॉलर अपने कई महीने के हाई लेवल से नीचे रहा.छह विदेशी करेंसीज के मुकाबले डॉलर के वैल्यू को मापने वाला अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) गुरुवार सुबह 0.11 परसेंट गिरकर 99.99 पर आ गया. यह इंडेक्स ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी करेंसीज के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है. 4 नवंबर को रुपया 0.15 परसेंट गिरकर डॉलर के मुकाबले 88.66 पर बंद हुआ था.

ये भी पढ़ें:

11 नवंबर को खुल रहा 3480 करोड़ का यह दमदार IPO, जानें कब तक लगा सकेंगे दांव?