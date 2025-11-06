हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
11 नवंबर को खुल रहा 3480 करोड़ का यह दमदार IPO, जानें कब तक लगा सकेंगे दांव?

11 नवंबर को खुल रहा 3480 करोड़ का यह दमदार IPO, जानें कब तक लगा सकेंगे दांव?

PhysicsWallah IPO: फिजिक्सवाला (Physicswallah) का आईपीओ अगले हफ्ते 11 नवंबर को खुलने जा रहा है. इश्यू में 13 नवंबर तक दांव लगाया जा सकता है. इसने रजिस्ट्रार कंपनीज के पास RHP जमा कराया गया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 06 Nov 2025 07:09 AM (IST)
PhysicsWallah IPO: देश की जाना-माना ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्सवाला (Physicswallah) का आईपीओ अगले हफ्ते 11 नवंबर को खुलने जा रहा है. 3480 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को लॉन्च करने के लिए रजिस्ट्रार कंपनीज के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) जमा कराया गया है. एंकर निवेशक इसके लिए 10 नवंबर को बोली लगा सकेंगे. इश्यू में 13 नवंबर तक दांव लगाया जा सकता है. 14 नवंबर तक शेयर अलॉट किए जाएंगे, जबकि 18 नवंबर से शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे. 

फ्रेश इश्यू और OFS दोनों शामिल

बता दें कि फिजिक्सवाला एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कम्पेटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कराता है. कंपनी के आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर सेल दोनों हैं. इस इश्यू में 3,100 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि OFS विंडो के तहत अलख पांडेय और प्रतीक बूब जैसे प्रमोटर्स 380 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ओएफएस के जरिए अलख पांडे और प्रतीक बूब 190 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे. दोनों की फिलहाल कंपनी में 40.31 परसेंट की हिस्सेदारी है. नोएडा की इस कंपनी ने मार्च में सेबी के पास  गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के जरिए आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल कराए थे और जुलाई में मार्केट रेगुलेटर सेबी से हरी झंडी मिलने के बाद कंपनी ने RHP जमा कराने से पहले सितंबर के महीने में एक अपडेटेड DRHP जमा कराया. 

पैसों का क्या करेगी कंपनी? 

फिजिक्सवाला ने कहा है कि आईपीओ से जुटाई गई रकम में से 460.5 करोड़ नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स बनाने में खर्च किए जाएंगे और 548.3 करोड़ रुपये लीज पेमेंट के लिए खर्च होंगे. इसके अलावा, सब्सिडियरी कंपनी Xylem Learning में भी 47.2 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे. इनमें से नए सेंटर्स के लिए 31.6 करोड़ और लीज पेमेंट और हॉस्टल में 15.5 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है.

33.7 करोड़ उत्कर्ष क्लासेस एंड एडुटेक को उसके सेंटर्स के लीज पेमेंट के लिए दिए जाएंगे. इसके अलावा, 200.1 करोड़ सर्वर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 710 करोड़ रुपये मार्केटिंग में और 26.5 करोड़ उत्कर्ष क्लासेस में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए खर्च किए जाने हैं. 

2020 में शुरू हुआ था सफर 

अलख पांडे और प्रतीक महेश्वरी ने एक एडटेक प्लेटफॉर्म के रूप में 2020 में फिजिक्सवाला को शुरू किया था. पहले यही अपने यूट्यूब चैनल के जरिए NEET, JEE मेन्स, NCERT और BITSAT के लिए तैयारी कराता है. उस दौरान स्टूडेंट्स की मदद के लिए इन एग्जाम्स के पिछले सालों के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाते थे ताकि इसके हिसाब से उन्हें तैयारी करने में मदद मिले. आज इसके रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की संख्या 35 लाख से ज्यादा है. यूट्यूब पर इसके 78 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. ऐप की रेटिंग भी  4.8 है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 06 Nov 2025 06:50 AM (IST)
Physicswallah Upcoming IPO PhysicsWallah IPO
