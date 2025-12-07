Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Small Cap Multibagger Stock: स्मॉल-कैप मल्टीबैगर शेयर हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स का नाम इन दिनों चर्चा में है. कंपनी को हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से आशय पत्र (LOA) मिलने की जानकारी सामने आई, जिससे यह स्टॉक भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर निवेशकों की नजर में आ सकता है.

कंपनी शेयरों की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. आंकड़ों की बात करें तो, पिछले एक महीने में कंपनी शेयरों में 14 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है. हालांकि, पिछले 6 महीनों में शेयरों में करीब 13 फीसदी की गिरावट है. लंबी अवधि में इसका रिकॉर्ड बेहद दमदार रहा है, पिछले 5 साल में इसने निवेशकों की पूंजी को 13,500 फीसदी से ज्यादा बढ़ाने का काम किया हैं. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल....

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 5 दिसंबर को कंपनी के शेयर 1.48 प्रतिशत या 0.56 रुपये की तेजी दर्ज करते हुए 38.33 रुपये पर बंद हुए थे. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी का हाई लेवल 39.10 रुपया रहा था.

वहीं लो लेवल की बात करें तो, यह 36.20 रुपया था. 52 सप्ताह के हाई लेवल के दौरान कंपनी शेयर 59.59 रुपये के आंकड़े तक पहुंच गए थे. कंपनी का मार्केट कैप 653.40 करोड़ रुपये है.

NHAI से मिला करोड़ों रुपये का कॉन्ट्रैक्ट

कंपनी ने जानकारी दी कि, NHAI की ओर से कृष्णागिरी शुल्क प्लाजा पर यूजर फी कलेक्शन और टॉयलेट ब्लॉक्स की मेंटेनेंस का ठेका कंपनी को दिया गया है. साथ ही अंकधल फी प्लाजा (महाराष्ट्र) पर फी कलेक्शन और आसपास की सुविधाओं के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी को मिला. इन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू करीब 227 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: सैलरी बढ़े या न बढ़े… बचत जरूर बढ़ेगी! बस अपनाएं ये 3 दमदार फाइनेंशियल ट्रिक्स, जानें पूरी डिटेल