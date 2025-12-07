Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Saving Tips: बढ़ती महंगाई और कम वित्तीय जानकारी होने की वजह से बहुत से लोग बचत नहीं कर पाते हैं. ऐसा भी देखने को मिलता है कि, जिनकी सैलरी या इनकम अच्छी-खासी हो, वे भी बचत नहीं कर पा रहे हैं. लोगों की बदलती जीवनशैली और अत्यधिक खर्च इसका एक कारण हो सकती है.

हालांकि, अगर हम कुछ चीजों पर ध्यान दें तो, इसमें सुधार हो सकता है. अपने खर्चों को लेकर सतर्कता इसका एक उपाय है. यानी कि अपने खर्चों पर आपको ध्यान देना चाहिए. आइए जानते हैं, ऐसी कुछ बातें जिनसे आप अपनी बचत की जर्नी दोबारा से शुरू कर सकते हैं.......

1. नो-बाय चैलेंज अपनाएं

अगर आप अपना बचत बढ़ाना चाहते हैं, तो खुद को नो-बाय चैलेंज दें. इसमें आप सिर्फ जरूरी चीजें खरीदते हैं और गैर जरूरी खर्चों से दूर रहते हैं. यह छोटा सा कदम आपकी मंथली सेविंग को काफी हद तक बढ़ा सकता है.

2. बचत को पहली प्राथमिकता बनाएं

सैलरी मिलते ही सबसे पहले तय की राशि बचत के लिए अलग निकाल कर रख लें. चाहें तो इसके लिए ऑटो-डेबिट सेट कर सकते हैं. जिससे हर महीने बिना किसी रुकावट के बचत होती रहेगी. अक्सर देखा जाता है कि, सैलरी आने के कुछ दिनों के अंदर ही हम अपना ज्यादातर इनकम खरीदारी और दूसरी चीजों में खर्च कर देते हैं. इसके बाद बजट न होने के कारण सेविंग को टालते रहते हैं.

3. सोच-समझकर बजट तैयार करें

खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए एक आसान और समझदारी भरा बजट बनाएं. साथ ही सबसे जरूरी बात है, उस बजट का पालन करना. गैर जरूरी खर्चों को कम करें और पैसे सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जिनकी वाकई में आपको जरूरत हो.

ऐसी चीजों पर खर्च करने से बचे जो आपको बस कुछ समय के लिए खुशी देती हो. महंगे जूते, मोबाइल फोन, लेटेस्ट गैजेट्स आपको कुछ पल की खुशी तो देतें हैं, पर इससे आपका बजट बिगड़ सकता है.

