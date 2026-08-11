Gold- Silver Price Today 11 August 2026: सोने और चांदी की कीमतों में आज यानी 11 अगस्त 2026 को जोरदार तेजी देखने को मिली है. 24 कैरेट से लेकर 22 कैरेट सोने तक के भाव बढ़ गए हैं, वहीं चांदी की कीमत में भी बड़ा उछाल आया है. ऐसे में अगर आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज का नया भाव जानना आपके लिए जरूरी है.

कल यानी 10 अगस्त को 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,340 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज बढ़कर 1,55,130 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यानी एक दिन में सोना 2,790 रुपये महंगा हुआ है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत भी 1,39,840 रुपये से बढ़कर आज 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.

24 कैरेट सोने में कितनी हुई तेजी?

24 कैरेट सोने की कीमत में आज अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है. 10 अगस्त को जहां इसका भाव 1,52,340 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं 11 अगस्त को यह 1,55,130 रुपये पर पहुंच गया. यानी अगर किसी व्यक्ति के पास 10 ग्राम 24 कैरेट सोना है तो उसकी कीमत में एक ही दिन में करीब 2,790 रुपये का इजाफा हुआ है.

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22 कैरेट सोना भी हुआ महंगा?

ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोने का भाव ज्यादा मायने रखता है. 10 अगस्त को 22 कैरेट सोना 1,39,840 रुपये प्रति 10 ग्राम था. आज इसका भाव बढ़कर 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. इस तरह 22 कैरेट सोने की कीमत में भी एक दिन में 2,360 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है.

चांदी के भाव में भी बड़ा उछाल

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में भी आज तेजी देखने को मिली है. कल यानी 10 अगस्त को चांदी 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम थी. वहीं आज इसका भाव बढ़कर 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है. यानी एक दिन में चांदी 10,100 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है.

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क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों का असर पड़ता है. ऐसे समय में सोने की मांग बढ़ने से इसकी कीमत को सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा डॉलर की चाल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के भाव और कच्चे तेल की कीमतों का भी असर घरेलू बाजार पर पड़ता है. इसी वजह से सोना- चांदी में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.

गहने खरीदने जा रहे हैं तो ये बात जान लें-

अगर आप आज सोने की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ ऊपर बताए गए सोने के भाव के आधार पर अपने खर्च का हिसाब न लगाएं. ज्वेलरी के बिल में मेकिंग चार्ज और जीएसटी जैसी लागत भी जुड़ती है. इसके अलावा अलग-अलग ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज में अंतर हो सकता है. इसलिए गहना खरीदने से पहले सोने की शुद्धता, प्रति ग्राम रेट, मेकिंग चार्ज और पूरे बिल का ब्रेकअप जरूर चेक कर लें.