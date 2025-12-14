Shiprocket Limited IPO: लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी शिपरॉकेट (Shiprocket) अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है. इसके लिए कंपनी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस-I (UDRHP-I) जमा कराया है. शिपरॉकेट के आईपीओ का साइज 2,342.3 करोड़ रुपये है. अपडेटेड DRHP के मुताबिक, IPO में 1,100 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू जारी किए जाएंगे और ऑफर फॉर सेल (OFS) भी रहेगा, जिसके जरिए मौजूदा शेयरहोल्डर्स 1,242.3 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचेंगे.

ऑफर-फॉर-सेल में कौन लेंगे हिस्सा?

इससे पहले कंपनी ने मई 2025 में कॉन्फिडेंशियल रूट से सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे, जिसे नवंबर में मंजूरी मिली थी. इसके बड़े इन्वेस्टर्स में Eternal Limited (पहले Zomato Limited) हैं, जिसके पास 6.85 परसेंट की हिस्सेदारी है और MacRitchie Investments Pte. Ltd (Temasek) हैं, दोनों ही ऑफर-फॉर-सेल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं.

ऑफर फॉर सेल में कई शुरुआती बैकर्स और फाउंडर्स हिस्सा लेंगे जैसे कि Bertelsmann Nederland B.V. 85.43 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचेगी, जबकि Tribe Capital III, LLC (सीरीज़ 1) 120 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचने की योजना बना रही है, अरविंद लिमिटेड 161 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचने वाली है. अन्य इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर्स में 500 Startups III, L.P. (27 करोड़ रुपये तक), LR India Fund I S.a.r.l. (258.49 करोड़ रुपये तक) और MCP3 SPV LLC (95 करोड़ रुपये तक) शामिल हैं. व्यक्तिगत सेलिंग शेयरहोल्डर्स में फाउंडर साहिल गोयल और गौतम कपूर में से हर कोई 144 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयर बेचेगा, जबकि विशेष खुराना 36.93 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचेंगे.

