Holi Stock Market Holiday: होली को लेकर निवेशकों के बीच ट्रेडिंग डे को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है. इस साल रंगों का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट की छुट्टी एक दिन पहले रहने वाली है. हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 3 मार्च को छुट्टी का ऐलान किया गया है.

यानी आज मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) दोनों में ट्रेडिंग नहीं होगी. पूरे दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे...

3 मार्च को इक्विटी मार्केट बंद, कमोडिटी में शाम को कारोबार

3 मार्च को शेयर बाजार में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी और इक्विटी सेगमेंट पूरे दिन बंद रहेगा. हालांकि कमोडिटी मार्केट में आंशिक कारोबार होगा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सुबह का सत्र नहीं चलेगा, लेकिन शाम का सत्र शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक खुला रहेगा. यानी निवेशक कमोडिटी सेगमेंट में शाम के समय सौदे कर सकेंगे.

4 मार्च को होगी सामान्य ट्रेडिंग

बुधवार, 4 मार्च को सामान्य ट्रेडिंग होगी. इस दिन इक्विटी सेगमेंट में पूरे दिन कारोबार होगा. बीएसई और एनएसई दोनों खुले रहेंगे. निवेशक नॉर्मल दिनों के अनुसार बाजार में कारोबार कर सकेंगे.

इस साल कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

होली के अलावा भी दूसरे कई अवसरों पर शेयर बाजार बंद रहने वाला है. 26 मार्च को राम नवमी, 31 मार्च को श्री महावीर जयंती और 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण कारोबार नहीं होगा. इसके बाद 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती और 1 मई को महाराष्ट्र डे पर भी बाजार बंद रहेगा.

28 मई को बकरीद, 26 जून को मुहर्रम और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर ट्रेडिंग नहीं होगी. 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 20 अक्टूबर को दशहरा, 10 नवंबर को दिवाली, 24 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव जी और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं.

