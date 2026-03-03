हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसहोली पर ट्रेडिंग डे को लेकर कंफ्यूजन? जानिए 3 या 4 मार्च किस दिन बंद रहेगा बाजार, चेक करें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

होली पर ट्रेडिंग डे को लेकर कंफ्यूजन? जानिए 3 या 4 मार्च किस दिन बंद रहेगा बाजार, चेक करें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

होली को लेकर निवेशकों के बीच ट्रेडिंग डे को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है. इस साल रंगों का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट की छुट्टी एक दिन पहले रहने वाली है....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 03 Mar 2026 07:01 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Holi Stock Market Holiday: होली को लेकर निवेशकों के बीच ट्रेडिंग डे को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है. इस साल रंगों का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट की छुट्टी एक दिन पहले रहने वाली है. हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 3 मार्च को छुट्टी का ऐलान किया गया है.

यानी आज मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) दोनों में ट्रेडिंग नहीं होगी. पूरे दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे...

3 मार्च को इक्विटी मार्केट बंद, कमोडिटी में शाम को कारोबार

3 मार्च को शेयर बाजार में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी और इक्विटी सेगमेंट पूरे दिन बंद रहेगा. हालांकि कमोडिटी मार्केट में आंशिक कारोबार होगा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सुबह का सत्र नहीं चलेगा, लेकिन शाम का सत्र शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक खुला रहेगा. यानी निवेशक कमोडिटी सेगमेंट में शाम के समय सौदे कर सकेंगे.

4 मार्च को होगी सामान्य ट्रेडिंग

बुधवार, 4 मार्च को सामान्य ट्रेडिंग होगी. इस दिन इक्विटी सेगमेंट में पूरे दिन कारोबार होगा. बीएसई और एनएसई दोनों खुले रहेंगे. निवेशक नॉर्मल दिनों के अनुसार बाजार में कारोबार कर सकेंगे.

इस साल कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

होली के अलावा भी दूसरे कई अवसरों पर शेयर बाजार बंद रहने वाला है. 26 मार्च को राम नवमी, 31 मार्च को श्री महावीर जयंती और 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण कारोबार नहीं होगा. इसके बाद 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती और 1 मई को महाराष्ट्र डे पर भी बाजार बंद रहेगा.

28 मई को बकरीद, 26 जून को मुहर्रम और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर ट्रेडिंग नहीं होगी. 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 20 अक्टूबर को दशहरा, 10 नवंबर को दिवाली, 24 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव जी और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं. 

यह भी पढ़ें: फर्जी निवेश सलाह पर सेबी का एक्शन, 1.2 लाख भ्रामक पोस्ट हटवाए; AI टूल से हो रही निगरानी

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Holi Stock Market Holiday BSE NSE Closed On 3 March
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
होली पर ट्रेडिंग डे को लेकर कंफ्यूजन? जानिए 3 या 4 मार्च किस दिन बंद रहेगा बाजार, चेक करें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
होली पर ट्रेडिंग डे को लेकर कंफ्यूजन? जानिए 3 या 4 मार्च किस दिन बंद रहेगा बाजार, चेक करें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
बिजनेस
फर्जी निवेश सलाह पर सेबी का एक्शन, 1.2 लाख भ्रामक पोस्ट हटवाए; AI टूल से हो रही निगरानी
फर्जी निवेश सलाह पर सेबी का एक्शन, 1.2 लाख भ्रामक पोस्ट हटवाए; AI टूल से हो रही निगरानी
बिजनेस
India Canada Relations: लड़ते रहे ईरान-इजरायल और अमेरिका, भारत ने इधर कर दिया बहुत बड़ा खेला
लड़ते रहे ईरान-इजरायल और अमेरिका, भारत ने इधर कर दिया बहुत बड़ा खेला
बिजनेस
Vantara Foundation Day: वंतारा बना वन्यजीवों का सहारा, एक साल में हजारों जीवन संवारे
Vantara Foundation Day: वंतारा बना वन्यजीवों का सहारा, एक साल में हजारों जीवन संवारे
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
दिल्ली NCR
Chandra Grahan: दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक...', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Iran US War: खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
शिक्षा
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget