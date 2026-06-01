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हिंदी न्यूज़बिजनेसUnclaimed Assets: बैंकों, बीमा कंपनी और म्यूचुअल फंड में लावारिस पड़े हैं पैसे? जानें एक क्लिक में कैसे पाएं ये रकम

Unclaimed Assets: बैंकों, बीमा कंपनी और म्यूचुअल फंड में लावारिस पड़े हैं पैसे? जानें एक क्लिक में कैसे पाएं ये रकम

Unclaimed Assets Portal: बैंक, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में फंसा पैसा खोजने के लिए सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल, ऐसे करें चेक.

By : सृष्टि | Updated at : 01 Jun 2026 01:54 PM (IST)
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Unclaimed Assets: अगर आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का पैसा बैंक खाते, बीमा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में फंसा हुआ है और आपको उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ये खबर आपके काम की है. अब सरकार ने ऐसे अनक्लेम्ड यानी लावारिस एसेट्स को खोजने में मदद के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है., जिसे ‘कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स’ नाम दिया गया है. इस आधिकारिक वेबसाइट www.unclaimedassetsportal.in के जरिए अब आप महज एक क्लिक में बड़ी आसानी से अपने या अपने परिवार के उस पैसे का पता लगा सकता है, जिस पर सालों से किसी ने दावा नहीं किया है. यहां से आपको इस पोर्टल की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

क्या होता है अनक्लेम्ड एसेट्स?

अनक्लेम्ड एसेट्स वो पैसे या निवेश होते हैं, जिन पर लंबे समय तक कोई दावा नहीं किया जाता है. इनमें बैंक खातों में जमा राशि, बीमा पॉलिसी का क्लेम, डिविडेंड, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी शामिल हो सकते हैं.

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नए पोर्टल से क्या होगा फायदा?

अनक्लेम्ड एसेट्स पोर्टल से होने वाले फायदे की बात करें तो इस पोर्टल की मदद से लोग अलग-अलग संस्थानों की वेबसाइटों पर जाने के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने अनक्लेम्ड पैसे या निवेश की जानकारी तलाश सकेंगे. इससे अपना लावारिस पैसा या निवेश खोजना काफी आसान हो जाएगा.

कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार के लोगों को उसके निवेश या खातों की जानकारी नहीं मिल पाती है तो ऐसे मामलों में भी ये पोर्टल काफी मददगार साबित हो सकता है. मृतक के वारिस भी जरूरी दस्तावेजों के साथ इस पोर्टल की मदद से दावा कर सकते हैं.

क्या है प्रोसेस?

www.unclaimedassetsportal.in पोर्टल पर जाकर आप नाम, पैन, जन्मतिथि या बाकि के सारी जरूरी जानकारी दर्ज करके अनक्लेम्ड एसेट्स की जानकारी ले सकते हैं. इसके बाद संबंधित संस्था के जरिए रकम या निवेश पर दावा भी किया जा सकेगा.

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करोड़ों रुपये पड़े हैं अनक्लेम्ड

हैरानी की बात है कि देशभर में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के पास हजारों करोड़ रुपये की ऐसी रकम पड़ी है, जिस पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया है. सरकार का उद्देश्य इन पैसों को उनके असली हकदारों तक पहुंचाना है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Jun 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Business News Government Portal Unclaimed Assets
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