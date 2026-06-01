Unclaimed Assets: अगर आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का पैसा बैंक खाते, बीमा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में फंसा हुआ है और आपको उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ये खबर आपके काम की है. अब सरकार ने ऐसे अनक्लेम्ड यानी लावारिस एसेट्स को खोजने में मदद के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है., जिसे ‘कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स’ नाम दिया गया है. इस आधिकारिक वेबसाइट www.unclaimedassetsportal.in के जरिए अब आप महज एक क्लिक में बड़ी आसानी से अपने या अपने परिवार के उस पैसे का पता लगा सकता है, जिस पर सालों से किसी ने दावा नहीं किया है. यहां से आपको इस पोर्टल की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

क्या होता है अनक्लेम्ड एसेट्स?

अनक्लेम्ड एसेट्स वो पैसे या निवेश होते हैं, जिन पर लंबे समय तक कोई दावा नहीं किया जाता है. इनमें बैंक खातों में जमा राशि, बीमा पॉलिसी का क्लेम, डिविडेंड, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी शामिल हो सकते हैं.

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नए पोर्टल से क्या होगा फायदा?

अनक्लेम्ड एसेट्स पोर्टल से होने वाले फायदे की बात करें तो इस पोर्टल की मदद से लोग अलग-अलग संस्थानों की वेबसाइटों पर जाने के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने अनक्लेम्ड पैसे या निवेश की जानकारी तलाश सकेंगे. इससे अपना लावारिस पैसा या निवेश खोजना काफी आसान हो जाएगा.

कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार के लोगों को उसके निवेश या खातों की जानकारी नहीं मिल पाती है तो ऐसे मामलों में भी ये पोर्टल काफी मददगार साबित हो सकता है. मृतक के वारिस भी जरूरी दस्तावेजों के साथ इस पोर्टल की मदद से दावा कर सकते हैं.

क्या है प्रोसेस?

www.unclaimedassetsportal.in पोर्टल पर जाकर आप नाम, पैन, जन्मतिथि या बाकि के सारी जरूरी जानकारी दर्ज करके अनक्लेम्ड एसेट्स की जानकारी ले सकते हैं. इसके बाद संबंधित संस्था के जरिए रकम या निवेश पर दावा भी किया जा सकेगा.

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करोड़ों रुपये पड़े हैं अनक्लेम्ड

हैरानी की बात है कि देशभर में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के पास हजारों करोड़ रुपये की ऐसी रकम पड़ी है, जिस पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया है. सरकार का उद्देश्य इन पैसों को उनके असली हकदारों तक पहुंचाना है.