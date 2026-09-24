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हिंदी न्यूज़बिजनेस1 अक्टूबर से ATM से पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज, SBI ग्राहक ध्यान दें

1 अक्टूबर से ATM से पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज, SBI ग्राहक ध्यान दें

SBI ने 1 अक्टूबर 2026 से BSBD खाताधारकों के लिए कैश निकासी नियम बदले हैं. तय फ्री लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने पर ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 24 Sep 2026 02:40 PM (IST)
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15 अक्टूबर से UPI पर चार्ज लागू हो जाएगा, इससे पहले देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक SBI ने 1 अक्टूबर 2026 से अपने कुछ ग्राहकों के लिए कैश निकलने के नियम में बदलाव किया है. नए नियम के तहत अब तय फ्री लिमिट से ज्यादा बार कैश निकालने पर ग्राहकों को एकस्ट्रा चार्ज देना होगा. ऐसे में अगर आपका बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है और आप अक्सर ATM या दूसरे माध्यमों से बार-बार कैश निकालते हैं, तो पैसे निकालने से पहले नए नियम को समझना बेहद जरूरी है.

दरअसल, यह बदलाव SBI के सभी खाताधारकों पर लागू नहीं होगा. यह नियम खासतौर पर ब्रांच के जरिए खोले गए Basic Savings Bank Deposit (BSBD) अकाउंट से जुड़े ग्राहकों के लिए है. चलिए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या बदलने वाला है और कैश निकालने पर कितना चार्ज देना पड़ सकता है. 

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महीने में कितनी बार कैश निकलना रहेगा फ्री?

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि SBI के BSBD अकाउंट ग्राहकों को हर महीने तय संख्या में मुफ्त कैश निकालने की सुविधा दी जाती है. हालांकि, 1 अक्टूबर के बाद भी महीने में 4 बार तक कैश निकालने की सुविधा भी फ्री मिलेगी. यानी 4 बार कैश निकालने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप तय लिमिट से ज्यादा बार कैश निकालते हैं, तो आपको अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना पड़ सकता है. 

  • 4 बार तक कैश निकालना फ्री.
  • 4 ट्रांजेक्शन के बाद हर अतिरिक्त कैश निकालने पर 15 रुपए का चार्ज लगेगा. 
  • इसके साथ लागू GST भी देना होगा. 

आसान शब्दों में समझे तो आपके लिए अपने अकाउंट से महीने में 4 बार कैश निकालना फ्री रहेगा, लेकिन इस लिमिट ज्यादा बार पैसे निकालने पर आपकी जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज?

SBI बैंक के मुताबिक, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा. यानी ग्राहक पहले की तरह डिजिटल पेमेंट के जरिए आसानी से लेन-देन मुफ्त कर सकते हैं और इन ट्रांजैक्शन की संख्या पर कोई लिमिट नहीं होगी. इसका मलतब यह है कि नए चार्ज का असर सिर्फ फ्री कैश निकासी की लिमिट पार करने वाले ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा.

AePS ट्रांजैक्शन को लेकर भी बदला नियम

SBI ने Aadhaar Enabled Payment System (AePS) से होने वाले ट्रांजैक्शन के नियम में भी बदलाव किया है. पहले AePS के जरिए किए जाने वाले ट्रांजैक्शन को डिजिटल लेन-देन माना जाता था और इन्हें महीने में मिलने वाली 4 फ्री कैश निकासी की लिमिट में शामिल नहीं किया जाता था. लेकिन अब SBI बैंक ने इस छूट को हटा दिया है. यानी बदले हुए इन नियमों के तहत AePS से होने वाली कैश निकासी को भी नए नियमों के मुताबिक रखा जाएगा.

SBI ने पहले भी किए हैं कई बदलाव

SBI ने अगस्त में 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की घरेलू बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में भी बदलाव किया था. बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, नई ब्याज दरें 15 अगस्त से लागू की गई थीं.

इसके अलावा बैंक ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में अपने वित्तीय प्रदर्शन में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की है. अप्रैल से जून तिमाही में SBI नेट प्रॉफिट 21,121 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 19,160 करोड़ रुपये के मुकाबले 10.23% ज्यादा है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
SBI SBI Cash Withdrawal Charges
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