गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदूध, पनीर, मक्खन और मावा, मिलावट पर सख्त नियम बना रहा FSSAI 

दूध, पनीर, मक्खन और मावा, मिलावट पर सख्त नियम बना रहा FSSAI 

FSSAI खाद्य उत्पादों की लेबलिंग पर सख्ती की तैयारी कर रहा है. खासकर डेयरी जैसे उत्पादों पर निगरानी बढ़ेगी, जिनमें दूध की जगह वनस्पति तेल या स्टार्च इस्तेमाल होता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 24 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी बाजार से पनीर, दूध, मक्खन या मावा खरीदते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक डेयरी उत्पादों की पहचान और लेबलिंग को लेकर नए नियमों का मसौदा पेश किया है. इसका मकसद ग्राहकों को यह साफ तौर पर बताना है कि वह जो उत्पाद खर्द रहे हैं, उसमें असल में कौन-कौन सी सामग्री इस्तेमाल हुई है.

दरअसल, बाजार में कुछ ऐसे उत्पाद भी बिक्री की जाती हैं जो दिखने और इस्तेमाल में बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट जैसे लगते हैं, लेकिन उन्हें बनाने में दूध से मिलने वाली सामग्री के बजाय वनस्पति तेल, स्टार्च या दूसरी गैर-डेयरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. प्रस्तावित नियमों के तहत खासतौर पर ऐसे उत्पादों को 'पनीर' जैसे डेयरी नाम से बेचने या मार्केटिंग करने पर रोक लगाई जा सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
UPI पर 2000 का नियम और डेली लिमिट, दोनों में क्या है बड़ा अंतर?
UPI पर 2000 का नियम और डेली लिमिट, दोनों में क्या है बड़ा अंतर?
बिजनेस
फ्लाइट में इंटरनेट न होने पर भी होगा पेमेंट, हर जगह चलेगा HDFC का 'डिजिटल रुपया'
फ्लाइट में इंटरनेट न होने पर भी होगा पेमेंट, हर जगह चलेगा HDFC का 'डिजिटल रुपया'
बिजनेस
बीमा कराने वालों को खुशखबरी, फिजूल खर्चे, मनमानी और एजेंट के कमीशन पर बनेंगे नियम
बीमा कराने वालों को खुशखबरी, फिजूल खर्चे, मनमानी और एजेंट के कमीशन पर बनेंगे नियम
बिजनेस
SBI का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, 10 मिनट में FD पर मिलेगा गारंटीड क्रेडिट कार्ड
SBI का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, 10 मिनट में FD पर मिलेगा गारंटीड क्रेडिट कार्ड

'पनीर' नाम से नहीं बिक सकेंगे एनालॉग उत्पाद?

  • FSSAI ने एनालॉग पनीर की बिक्री और लेबलिंग को लेकर सख्त नियमों का प्रस्ताव रखा है.
  • दूध से प्राप्त सामग्री के बजाय गैर-डेयरी सामग्री से बने उत्पादों की पहचान उनके असल नाम से बतानी होगी.
  • ऐसे उत्पादों के नाम, लेबल, पैकेजिंग और मार्केटिंग में 'पनीर' शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है.
  • वनस्पति तेल, स्टार्च या दूसरी वैकल्पिक सामग्री से बने उत्पादों को असली डेयरी पनीर से अलग तरीके से पेश करना होगा.

क्यों लाया जा रहा है यह प्रस्ताव?

इस बदलाव का खास मकसद खरीदारी के समय ग्राहकों के बीच होने वाले उलझन को कम करना है. कई बार कुछ उत्पाद देखने में पनीर जैसा होता है, लेकिन उसमें दूध से प्राप्त सामग्री की जगह दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया गया होता है. ऐसे में नए नियम लागू होने पर लेबल पर उत्पाद की असल पहचान ज्यादा साफ तरीके से बतानी होगी.

पहले से बिक रहे उत्पाद भी आ सकते हैं दायरे में

प्रस्तावित नियमों का असर सिर्फ नए उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पहले से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वाले कुछ उत्पाद भी इसके दायरे में आ सकते हैं. ऐसी स्थिति में कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग और मार्केटिंग में बदलाव करना पड़ सकता है.

कितने दिनों में मांगे गए सुझाव?

FSSAI ने इस मसौदे पर हितधारकों, खाद्य उद्योग और आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. हालांकि, इसके लिए 60 दिनों का समय दिया गया है. इसके बाद मिले हुए सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम नियम जारी किए जा सकते हैं. 

फ्लाइट में इंटरनेट न होने पर भी होगा पेमेंट, हर जगह चलेगा HDFC का 'डिजिटल रुपया'

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Analogue Paneer FSSAI Dairy Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
UPI पर 2000 का नियम और डेली लिमिट, दोनों में क्या है बड़ा अंतर?
UPI पर 2000 का नियम और डेली लिमिट, दोनों में क्या है बड़ा अंतर?
बिजनेस
फ्लाइट में इंटरनेट न होने पर भी होगा पेमेंट, हर जगह चलेगा HDFC का 'डिजिटल रुपया'
फ्लाइट में इंटरनेट न होने पर भी होगा पेमेंट, हर जगह चलेगा HDFC का 'डिजिटल रुपया'
बिजनेस
बीमा कराने वालों को खुशखबरी, फिजूल खर्चे, मनमानी और एजेंट के कमीशन पर बनेंगे नियम
बीमा कराने वालों को खुशखबरी, फिजूल खर्चे, मनमानी और एजेंट के कमीशन पर बनेंगे नियम
बिजनेस
SBI का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, 10 मिनट में FD पर मिलेगा गारंटीड क्रेडिट कार्ड
SBI का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, 10 मिनट में FD पर मिलेगा गारंटीड क्रेडिट कार्ड
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
झारखंड
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 की मौत
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 की मौत
शिक्षा
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget