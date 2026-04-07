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हिंदी न्यूज़बिजनेसRupee vs Dollar: गजब! रुपये ने दी डॉलर को पटखनी, 6 पैसे की मजबूती के साथ 93 पर खुला

Rupee vs Dollar: गजब! रुपये ने दी डॉलर को पटखनी, 6 पैसे की मजबूती के साथ 93 पर खुला

Rupee vs Dollar:

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 07 Apr 2026 10:31 AM (IST)
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Rupee vs Dollar: पश्चिम एशिया में तनाव, ट्रंप के अल्टीमेटम और महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच आज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल, आज 7 अप्रैल को रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत होकर 93 के स्तर पर खुला. आज भारतीय रुपया पिछले सेशन के 93.06 रुपये प्रति डॉलर के मुकाबले 93.00 रुपये प्रति डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. 

काम कर गया RBI का एक्शन

सट्टेबाजी के दबाव को कम करते हुए रुपये को स्थिर रखने की कोशिश में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फॉरेक्स डेरिवेटिव्स मार्केट में नियमों को सख्त कर दिया है. इसके तहत बैंकों के लिए नेट ओपन पोजीशंस की लिमिट 100 मिलियन डॉलर तय कर दी गई है. इससे रुपये की कमजोरी और डॉलर की भविष्य की मांग को लेकर दांव लगाने में कमी आएगी. 

बैंकों के पास भारतीय रुपये (NOP-INR) पर बैंकों की नेट ओपन पोजीशन पर RBI के निर्देश का पालन करने के लिए 10 अप्रैल तक का समय है. पिछले हफ्ते भारी उतार-चढ़ाव का सामना करने के बाद पिछले सेशन में रुपये की चाल काफी शांत थी, जो 30 पैसे की रेंज में ट्रेड कर रही थी. ट्रेडर्स अब 8 अप्रैल को FY27 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग का इंतजार करेंगे, जहां उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक रेट्स को होल्ड करेगा, जबकि लिक्विडिटी मैनेजमेंट, महंगाई और ग्रोथ प्रोजेक्शन पर भी घोषणाएं होंगी.

कल होगा मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान

कल यानी कि 8 अप्रैल को रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति (Monetary Policy) का ऐलान करेगा. बाजार को उम्मीद है कि गिरते रुपये को संभालने के लिए RBI कई बड़े कदम उठा सकता है, जबकि रेपो रेट घटने की गुंजाइश कम ही है. 

निवेशक हुए अलर्ट

दुनिया भर में निवेशक ब्रेंट क्रूड की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सतर्क हैं क्योंकि पश्चिम एशिया में संकट का माहौल गहराता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान मंगलवार तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज - जो कई देशों के लिए एक अहम एनर्जी रूट है - को खोलने की डेडलाइन चूक जाता है, तो उसे तबाह कर दिया जाएगा. ब्रेंट क्रूड की कीमतें $111 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही हैं, जो पिछले सेशन से 1.4 परसेंट ज्यादा है. जब से युद्ध शुरू हुआ है, तेल की कीमतों में लगभग 50 परसेंट का उछाल आया है.

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Published at : 07 Apr 2026 10:31 AM (IST)
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