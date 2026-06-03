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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: शेयर बाजार में आया भूचाल, 700 से अधिक अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 23300 के नीचे

Share Market: शेयर बाजार में आया भूचाल, 700 से अधिक अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 23300 के नीचे

Share Market Updates: मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य तनातनी के कारण युद्ध के नए सिरे से बढ़ने की संभावनाएं तेज हो गई हैं. ऐसे में निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और बाजार में मुनाफावसूली हावी है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 03 Jun 2026 09:48 AM (IST)
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Share Market Today on June 3: भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है. बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स अब तक 726.56  अंक लुढ़क चुका है और अभी 73923.28 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, निफ्टी में भी 190.20 अंक या 0.81% परसेंट की भारी गिरावट के साथ 23285 के निचले स्तर पर चला गया है. 

आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई. पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच सेंसेक्स ने आज 142 अंकों के नुकसान के साथ 74507 पर कारोबार की शुरुआत की थी. वहीं, निफ्टी भी 67 अंकों की गिरावट के साथ 23415 के स्तर पर खुला था.

एशियाई बाजार

बुधवार को एशिया-पैसिफिक बाजार बढ़त के साथ खुले. इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं निवेशक अब US-ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता को फिलहाल के लिए नजरअंदाज कर रहे हैं. आज कारोबार के दौरान एक तरफ जापान का बाजार रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया.

निक्केई 225 इंडेक्स 1400  अंक या 2.14% की तेजी के साथ 68213 के पार निकल गया. यह इसका अब तक का नया ऑल-टाइम हाई रिकॉर्ड है. दूसरी ओर, टॉपिक्स ने भी 0.93% की बढ़त हासिल की. हालांकि, हांगकांग के बाजार में आज बिकवाली हावी है. हैंग सेंग इंडेक्स करीब 1.18% की गिरावट के साथ 25731 के लेवल पर आ गया है. दक्षिण कोरिया के बाजार आज सार्वजनिक अवकाश होने के कारण बंद हैं. 

अमेरिकी बाजार 

अमेरिकी शेयर बाजार में कल 2 जून के कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली थी. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.45% या 228.91 अंकों की बढ़त के साथ 51307.79 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. S&P 500 पहली बार 7600 के ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करते हुए 0.13% या 9.82 अंकों की तेजी के साथ 7609.78 के स्तर पर बुद हुआ. Nasdaq Composite में भी 0.03% का उछाल आया और यह 27093.90 पर बंद हुआ.

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड वायदा करीब 1.25% बढ़कर 94.92 प्रति बैरल पर पहुंच गया. दूसरी ओर, ब्रेंट क्रूड वायदा आज सुबह 1.13% की बढ़त के साथ $97.08 पर कारोबार कर रहा था. COMEX पर, कच्चे तेल की कीमतें 1.24% बढ़कर $94.92 प्रति बैरल पर पहुंच गईं.

अमेरिकी डॉलर 

छह विदेशी मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले डॉलर के मूल्य को मापने वाला US डॉलर इंडेक्स (DXY) आज 0.02% की बढ़त के साथ 99.24 पर ट्रेड करता नजर आया. यह इंडेक्स प्रमुख मुद्राओं की तुलना में US डॉलर की मजबूती या कमजोरी का मूल्यांकन करता है. इस टोकरी में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी मुद्राएं शामिल हैं. 02 जून को रुपया 0.28% गिरकर डॉलर के मुकाबले 95.27 पर बंद हुआ था.

अमेरिका और ईरान के बीच जंग

अमेरिकी सैन्य सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के तट के पास केश्म द्वीप पर जोरदार हवाई हमले किए हैं. अमेरिका का दावा है कि उसने वहां ईरानी सेना के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को तबाह कर दिया है. इस अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन की तरफ अमेरिकी सैन्य निशानों को ठिकाना बनाते हुए कई मिसाइलें और ड्रोन दागे. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 09:28 AM (IST)
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