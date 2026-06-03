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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Rate: आज फिर से बढ़ गया सोने का रेट, 24 से लेकर 22 कैरेट तक के बढ़े दाम; चेक करें चांदी की भी कीमत

Gold-Silver Rate: आज फिर से बढ़ गया सोने का रेट, 24 से लेकर 22 कैरेट तक के बढ़े दाम; चेक करें चांदी की भी कीमत

Gold-Silver Rate: सोना अब भी निवेशकों की नजर में सुरक्षित निवेश बना हुआ है क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता अब भी बनी हुई है. सोने पर बढ़ते निवेश के साथ इसके दाम भी बढ़ रहे हैं.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 03 Jun 2026 10:23 AM (IST)
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  • चांदी के दानों और पाउडर का आयात अब प्रतिबंधित.

Gold-Silver Rate Today on June 3: देश में आज सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. अमेरिका-ईरान में तनाव और डॉलर में लगातार उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश (Safe Heaven) के तौर पर देख रहे हैं. इसके चलते कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है. कीमतों में कल के मुकाबले 0.14% की बढ़ोतरी हुई है. देश के अधिकांश हिस्सों में आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,56,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 1,43,340 रुपये है. इसी तरह से 18 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,17,310 रुपये है. 

शहरवार सोने की कीमतें 

शहर  24 कैरेट सोने की कीमत 22 कैरेट सोने की कीमत 
दिल्ली 1,56,360 रुपये  1,43,340 रुपये
मुंबई 1,50,890 रुपये 1,43,700 रुपये
बेंगलुरु 1,51,520 रुपये 1,44,300 रुपये
कोलकाता 1,56,210 रुपये 1,43,190 रुपये
लखनऊ/नोएडा 1,56,360 रुपये 1,43,340 रुपये

चांदी की कितनी है कीमत? 

चांदी की बात करें, तो सोने के उलट आज इसकी कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. प्रति ग्राम इसकी कीमत में 0.10 रुपये और प्रति किलो कीमत में 100 रुपये तक की गिरावट आई है. इसी के साथ आज चांदी की कीमत 2,79,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. इस हिसाब से 1 ग्राम की कीमत 279 रुपये है.

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, वडोदरा और अमहदाबाद जैसे तमाम शहरों में आज चांदी की कीमत प्रति 10 ग्राम 2799 रुपये, 100 ग्राम की कीमत 27990 रुपये और एक किलो की कीमत 2,79,900 रुपये है. हालांकि, चेन्नई जैसे कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में कीमत थोड़ी ज्यादा 2,89,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. 

चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर

भारत में चांदी की रिकॉर्ड स्तर पर हो रहे आयात को देखते हुए सरकार और DGFT (विदेश व्यापार महानिदेशालय) ने एक बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत, चांदी के दानों और पाउडर के इम्पोर्ट को 'फ्री' से हटाकर 'प्रतिबंधित' (Restricted) कैटेगरी में डाल दिया है. इसके चलते ज्वेलर्स और बैंकों को चांदी के आयात से पहले सरकार से विशेष लाइसेंस और मंजूरी लेनी होगी.

ये भी पढ़ें:

Gold News: अब घरों में रखें 32000 टन सोने पर सरकार की नजर, PM मोदी की अपील से कैसे बचेगा विदेशी मुद्रा भंडार? 

 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 10:23 AM (IST)
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