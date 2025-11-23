हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया भर के बाजार होंगे क्रैश! रॉबर्ट कियोसाकी ने शेयर मार्केट पर की भविष्यवाणी, जानें उनके निवेश टिप्स

दुनिया भर के बाजार होंगे क्रैश! रॉबर्ट कियोसाकी ने शेयर मार्केट पर की भविष्यवाणी, जानें उनके निवेश टिप्स

दुनिया के प्रसिद्ध व्यवसायी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मशहूर किताब रिच डैड पूअर डैड लिखने वाले रॉबर्ट कियोसाकी ने मार्केट गिरावट को लेकर एक बड़ी बात कही हैं. जानें उनकी भविष्यवाणी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 23 Nov 2025 12:58 PM (IST)
Robert Kiyosaki Market Crash Prediction: दुनिया के प्रसिद्ध व्यवसायी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मशहूर किताब रिच डैड पूअर डैड लिखने वाले रॉबर्ट कियोसाकी ने मार्केट गिरावट को लेकर एक बड़ी बात कही हैं. साथ ही उन्होंने इंवेस्टमेंट को लेकर भी भविष्यवाणी की हैं. कियोसाकी ने कुछ दिनों पहले भी निवेश को लेकर अपनी योजना दुनिया के साथ साझा की थी.

एक बार फिर कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी राय रखी है. जिसके अनुसार शेयर बाजार क्रैश होने वाला है. मंदी का यह दौर केवल अमेरिका और यूरोप तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. कियोसाकी के अनुसार एशियाई बाजार भी इससे अछूता नहीं रहेगा. 

कियोसाकी ने क्या कहा?

कियोसाकी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, दुनिया की सबसे बड़ी गिरावट 2013 से शुरु हुई थी. इसको लेकर मैंने "रिच डैड्स प्रोफेसी" प्रकाशित की थी. यह गिरावट अब शुरु हो गई है.

कियोसाकी के अनुसार, यह गिरावट अमेरिका, यूरोप समेत एशिया के बाजारों तक पहुंचेगा. उन्होंने लिखा कि, एआई लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा. जिससे ऑफिस और रिहायशी संपत्तियां भी धराशायी हो जाएगी. 

सोना-चांदी और बिटकॉइन खरीदने की दी सलाह

कियोसाकी ने निवेशकों को सोना-चांदी और बिटकॉइन में निवेश करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि, चांदी अभी के समय में सबसे अच्छा और सुरक्षित निवेश विकल्प हैं. कियोसाकी ने चांदी की कीमत 2026 तक 200 डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई है. 

कौन है रॉबर्ट कियोसाकी?

रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिकी बिजनेसमैन, निवेशक और लेखक हैं. "रिच डैड पुअर डैड" किताब के कारण उनकी पहचान पूरी दुनिया में हैं. कियोसाकी ने आज तक करीब 26 से ज्यादा किताब लिखे हैं. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 23 Nov 2025 12:39 PM (IST)
