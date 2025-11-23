जेब में रख लें पैसे, इस सप्ताह मार्केट में आ रहे हैं 3 IPO, जानें GMP समेत पूरी डिटेल
शेयर मार्केट में पिछले कुछ दिनों में बहुत सी कंपनियों के आईपीओ बाजार में आ चुके हैं. 24 नवंबर से शुरु हो रहे कारोबारी सप्ताह में भी तीन आईपीओ बाजार में आने को तैयार है.
New IPO India: भारतीय शेयर मार्केट में पिछले कुछ दिनों में बहुत सी कंपनियों के आईपीओ बाजार में आ चुके हैं. 24 नवंबर से शुरु हो रहे कारोबारी सप्ताह में भी तीन आईपीओ बाजार में आने को तैयार है. निवेशकों को एक बार फिर दांव लगाने का अवसर मिलने वाला है. आइए जानते हैं, इन कंपनियों के बारे में....
1. एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया आईपीओ
एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया का आईपीओ 25 नवंबर को खुल रहा है. निवेशकों के पास 27 नवंबर तक दांव लगाने का अवसर होगा. कंपनी ने आईपीओ के जरिए 34.09 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है. आईपीओ के तहत 28 लाख फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे.
कंपनी ने शेयर प्राइस बैंड 114 रुपए से 121 रुपए प्रति शेयर फिक्स किया है. कंपनी ने रिटेल निवेशकों के लिए 2,000 शेयरों का एक लॉट बनाया है. यानी कि निवेशकों को एकमुश्त करीब 2,42,000 रुपए खर्च करने होंगे.
2. मदर न्यूट्री फूड्स आईपीओ
मदर न्यूट्री फूड्स एसएमई सेगमेंट के तहत अपना आईपीओ ला रही है. कंपनी का आईपीओ 26 नवंबर को ओपन हो रहा है, जो 28 नवंबर तक खुला रहेगा. कंपनी आईपीओ के जरिए 39.59 करोड़ रुपए जुटाएगी. कंपनी ने शेयर प्राइस बैंड 111 रुपये से 117 रुपए के बीच तय किया है.
कंपनी आईपीओ के माध्यम से 27 लाख फ्रेश शेयर जारी करने वाली है. कंपनी की ओर से 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है.
3. के के सिल्क मिल्स आईपीओ
के के सिल्क मिल्स का आईपीओ 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच खुला रहेगा. आईपीओ साइज 28.50 करोड़ रुपए का है. कंपनी ने शेयर प्राइस बैंड 36 रुपए से 38 रुपए के बीच प्रति शेयर तय किया है. आईपीओ के जरिए कंपनी 75 लाख शेयर जारी करने वाली है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
