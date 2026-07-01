आपका 500 का नोट असली है या नकली? RBI ने बताया नोट पर छिपा 'सीक्रेट' फीचर, ऐसे पहचानें

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हिंदी न्यूज़बिजनेस500 Rupees News: आपका पांच सौ का नोट असली है या नकली? RBI ने बताया नोट पर छिपा 'सीक्रेट' फीचर, ऐसे पहचानें

500 Rupees News: आपका पांच सौ का नोट असली है या नकली? RBI ने बताया नोट पर छिपा 'सीक्रेट' फीचर, ऐसे पहचानें

500 Rupees News: इन दिनों बाजार में नकली नोटों का कारोबार भी बहुत चल गया है, शातिर बदमाश इस तरह से नकली नोट बनाते हैं कि पहचान पाना भी मुश्किल होता है. अब इस परेशानी को RBI ने हल कर दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 01 Jul 2026 10:34 PM (IST)
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500 Rupees News: जैसे- जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही हैं वैसे- वैसे ही ठगों के इरादे भी बढ़ते ही जा रहे हैं. नकली नोटों का कारोबार हमेशा से ही काफी चर्चा में रहा है. इस पर लगाम लगाने की भी तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जेब में नकली नोट आ ही जाते हैं. इसी बीच अब RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने भी लोगों को असली और नकली नोट के बीच कार्क बताया है. यदि आपके पास भी 500 रुपये का कोई नोट हो तो उसे जल्दी से चेक कर लें.

RBI ने बताया असली- नकली नोट का फर्क
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अपने ग्राहकों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है. ऐसे में अपने सोशल मीडिया के जरिए वो ग्राहकों को जागरुक भी करता रहता है. अब हाल ही में RBI ने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में केंद्रीय बैंक ने 500 रुपये के असली नोट की पहचान वाला खास फीचर बताया है.

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इस पोस्ट के साथ एक 500 रुपये के नोट की फोटो लगी है. जिसमें मैग्निफाइन ग्लास से नोट पर एक जगह को फोकस और जूम करके दिखाया गया है जिस पर 'INDIA भारत' लाइन से लिखा है. इसके साथ ही इस इमेज के जरिए बताया गया है कि नकली और असली नोट में कैसे फर्क करें. यहां देखें पोस्ट:

MICROLETTERING है खास फीचर
इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'आजकल नकली नोटों के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में नोट की छोटी-से-छोटी सुरक्षा पहचान को जानना आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है. 500 रुपये के नोट में मौजूद ऐसे ही एक खास सुरक्षा फीचर 'माइक्रोलेटरिंग (Microlettering)' के बारे में जानिए.'

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RBI ने इस पोस्ट में बताया है कि नोट की माइक्रोलेटरिंग इसका खास फीचर है, जो असली- नकली में फर्क बताता है. इसके अलावा लिखा:

  • ये माइक्रोलेटर्स 'भारत' और 'INDIA' महात्मा गांधी के शॉल फोल्ड पर हैं.
  • माइक्रोलेटर्स RBI महात्मा गांधी के चश्में की फ्रेम पर नजर आएगा.
  • माइक्रोलेटर RBI500INDIA बैंक नोट के लेफ्ट साइड में नजर आएगा.

RBI ने अपने इस पोस्ट में ये भी बताया है कि नोट की पहचान या नोट से संबंधित कोई भी बात हो तो उसकी परख और पूछताछ के लिए RBI की वेबसाइट पर जा सकते हैं. यदि आपके पास भी कोई नोट आ गया है और आपके लिए उसे पहचान पाना मुश्किल है कि वो असली है या नकली तो RBI की इस तकनीक से नोट की पहचान कर लें.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 01 Jul 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
Fake Currency RBI News 500 Rupees Currency
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