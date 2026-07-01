हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकहीं खुशी-कहीं गम! 1 जुलाई को LPG-पेट्रोल हुआ सस्ता तो ये सुविधाएं हुई महंगी, देखें लिस्ट

कहीं खुशी-कहीं गम! 1 जुलाई को LPG-पेट्रोल हुआ सस्ता तो ये सुविधाएं हुई महंगी, देखें लिस्ट

1st July Changes: 1 जुलाई का आगाज कई सारे बदलावों के साथ हुआ है. आज से देश में कई चीजों के दाम कम हुए हैं तो कई चीजों के दामों में बढ़ोतरी भी हुई है. आइये बताते हैं क्या- क्या इस लिस्ट में शामिल है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 01 Jul 2026 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

Cheap and Costlier Amenities List: 1 जुलाई 2026 का दिन देशभर में कई सारे बदलाव लेकर आया है. ये ऐसे बदलाव हैं जो आम लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं. इन बदलावों के चलते किसी की जिंदगी आसान होगी तो किसी की मुश्किल हो सकती है. क्योंकि 1 जुलाई के आगाज के साथ ही कई सुविधाएं महंगी हुई हैं तो कई सुविधाएं सस्ती भी हुई हैं.

सस्ता और महंगा हुआ सामान
1 जुलाई से आम लोगों को एक तरफ कमर्शियल LPG, ATF और सोने-चांदी की बेस इंपोर्ट प्राइस में राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे यात्रा, कुछ बैंकिंग सेवाएं और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई शुल्क महंगे या कम फायदेमंद हो गए हैं. तो आइये यहां आपको एक लिस्ट दिखाते हैं जिसमें क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा वो बताया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: BNPL vs Credit Card: शॉपिंग से पहले जान लें! Buy Now Pay Later और क्रेडिट कार्ड में क्या है बड़ा अंतर?

1 जुलाई से क्या हुआ सस्ता?
आज के दिन की शुरुआत ही महत्वपूर्ण चीजों के दामों में कटौती के साथ हुई. यहां देखें लिस्ट:

  • 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता हुआ है. 
  • 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर 13 रुपये सस्ता हुआ.
  • पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है.
  • ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) 5 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है.
  • सोने का बेस इम्पोर्ट प्राइस 51 डॉलर (करीब 4 हजार 851 रुपये) प्रति 10 ग्राम घटाया गया गया है.
  • चांदी का बेस इम्पोर्ट प्राइस 22 डॉलर (करीब 2 हजार 092 रुपये) प्रति किलोग्राम कम किया गया है.

ये भी पढ़ें: Gold-Silver News: सरकार ने सोने-चांदी पर लिया बड़ा फैसला, और कम होंगे गोल्ड सिल्वर के दाम! ज्वेलरी इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट

1 जुलाई से क्या हुआ महंगा?
1 जुलाई से कई चीजें और सुविधाएं सस्ती हुई हैं तो वहीं कई सुविधाओं के दामों में बढ़ोतरी भी देखी गई है. यहां देखें लिस्ट:

  • भारतीय रेलवे ने पैसेंजर किराए में बढ़ोतरी की है.
  • नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है.
  • एसी क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है.
  • ICICI Bank ATM से तय सीमा से अधिक ट्रांजैक्शन पर शुल्क बढ़ाया गया है.
  • IMPS और कुछ अन्य बैंकिंग सेवाओं के चार्ज संशोधित किए गए हैं.
  • HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड में कुछ श्रेणियों के खर्च पर अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया है.
  • रिवॉर्ड प्वाइंट्स और कुछ ट्रांजैक्शन की शर्तों में भी बदलाव किया गया है.
  • SBI Card के कुछ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले कॉम्प्लिमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को बंद किया गया.
  • कुछ कार्ड्स के लाभ और पेमेंट स्ट्रक्चर में भी बदलाव हुए.
  • अब पासपोर्ट बनावाना भी महंगा हो गया है, ना केवल नया पासपोर्ट बल्कि पुराने को अपडेट करवाना भी महंगा हो गया है.

बता दें कि इन सुविधाओं के महंगा और सस्ते होने से आम लोगों की जिंदगी पर इसका बहुत असर पड़ेगा. जो चीजें सस्ती हुई हैं, उनसे तो लोगों को फायदा ही होगा. लेकिन महंगाई बढ़ने से आम आदमी का बजट हिलेगा. हालांकि रोजमर्रा से जुड़ी के दामों में तो कटौती ही हुई है इससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 01 Jul 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Petrol Diesel News Costlier Things 1st July Changes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
कहीं खुशी-कहीं गम! 1 जुलाई को LPG-पेट्रोल हुआ सस्ता तो ये सुविधाएं हुई महंगी, देखें लिस्ट
कहीं खुशी-कहीं गम! 1 जुलाई को LPG-पेट्रोल हुआ सस्ता तो ये सुविधाएं हुई महंगी, देखें लिस्ट
बिजनेस
BNPL vs Credit Card: शॉपिंग से पहले जान लें! Buy Now Pay Later और क्रेडिट कार्ड में क्या है बड़ा अंतर?
शॉपिंग से पहले जान लें! Buy Now Pay Later और क्रेडिट कार्ड में क्या है बड़ा अंतर?
बिजनेस
Explained: तो क्या अब रील से कमाई बंद? इन्फ्लूएंसर्स इकोनॉमी में कैसे पड़ रही दरारें, ब्रांड एंडोर्समेंट क्यों चल रहे चालें?
क्या सोशल मीडिया पर रील से कमाई बंद, इन्फ्लूएंसर्स इकोनॉमी में कैसे पड़ रही दरारें?
बिजनेस
July 2026 Corporate World: छंटनी का खतरा या प्रमोशन की बहार? भारत की कुंडली से जानिए अपनी नौकरी का भविष्य
Corporate World: जुलाई 2026 में छंटनी का खतरा या प्रमोशन की बहार? भारत की कुंडली से जानिए अपनी नौकरी का भविष्य
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV vs Curvv vs Harrier EV #sierraev #harrierev
New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
मध्य प्रदेश
'BJP में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह', पार्टी के विधायक ने दिया न्यौता, MP कांग्रेस में अंतर्कलह
'BJP में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह', पार्टी के विधायक ने दिया न्यौता, MP कांग्रेस में अंतर्कलह
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
क्रिकेट
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान; पाक बल्लेबाज भी रेस में 
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
ट्रेंडिंग
Viral Video : मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget