महीने के 1 लाख रुपये कमा रहा Rapido ड्राइवर, इनकम के सोर्सेज के बारे में जान राइडर हैरान

Rapido Driver Earnings: LinkedIn पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें एक Rapido ड्राइवर महीने के 1 लाख रुपये कमाने की बात कहते हुए दिख रहा है. पोस्ट को कोमल पोरवाल नाम की एक महिला ने शेयर किया है, जो पेशे से कॉपीराइटर हैं. उन्होंने लिखा कि रविवार रात को करीब 9 बजे वह Rapido की सवारी कर रही थीं. इसी बीच उनकी ड्राइवर से बातचीत हुई, तो पता चला कि उसके महीने भर की आमदनी 1 लाख रुपये है.

कमाई के कई तरीके

कोमल ने बताया कि ड्राइवर खुशमिजाज और मिलनसार था. दोनों की बातचीत होती रही कि तभी कोमल ने उनसे पूछा, 'भैया, आप फुल टाइम यही करते हो?' इस पर ड्राइवर ने बताया कि वह सुबह Swiggy डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करता है, शाम को Rapido के लिए ड्राइव करता है और वीकेंड पर अपने भाई के साथ एक लोकल स्ट्रीट फूड स्टॉल (पानी पूरी बेचने वाला) चलाता है. यानी कि परिवार के लोग खुशी-खुशी रह सके, जिंदगी आराम से कट सके इसलिए वह दिन-रात तरह-तरह के काम कर पैसा जुटाता रहता है.

'खुशी से चल रहा है घर'

ड्राइवर की यह बात सुनकर कोमल हैरान रह गईं. फिर उसने कोमल को बताया, बस मैम, थोड़ा मेहनत ज्यादा है, पर घर खुशी से चल रहा है. कोमल यह जानकर हैरान थी कि किस तरह इनकम के कई अलग-अलग रास्तों के जरिए वह महीने के लगभग 1 लाख रुपये कमा ले रहा है. Rapido ड्राइवर की इस कहानी ने कोमल की इस सोच को बदलकर रख दिया कि 'आजकल के लोग मेहनत नहीं करना जानते हैं.' सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर लोग इस पोस्ट पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

एक ने लिखा, जब हम कम्फर्ट जोन से बाहर पैर रखते हैं, तो कई सारे ऐसे लोग, ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं. एक और यूजर ने लिखा, ''मैंने देखा है कि जब कोई इंसान पॉजिटिव और खुश मिजाज रहता है, तो वह ज्यादा कमाता है और जिंदगी को खुलकर जीता है. जबकि कोई अगर लगातार पैसों के पीछे भागता है, तो वह तनाव में उछलकर रह जाता है और बुरी आदतों व नशे की चपेट में आ जाता है. इससे न उनकी आर्थिक और न मानसिक स्थिति सुधरती है.''

ये भी पढ़ें:

पूरी दुनिया को टैरिफ में उलझाकर धांसू कमा रहे ट्रंप, 2 महीने में खरीद डाले 8.2 करोड़ डॉलर के बॉन्ड