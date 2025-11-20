Donald Trump Net Worth: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नेटवर्थ लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले हफ्ते जारी किए गए फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से पता चला कि ट्रंप ने अगस्त के आखिर से अक्टूबर की शुरुआत तक कम से कम 82 मिलियन डॉलर या 8.2 करोड़ डॉलर के कॉर्पोरेट और म्युनिसिपल बॉन्ड खरीदे हैं. इनमें से कुछ उन चुनिंदा सेक्टर में निवेश भी शामिल है, जिन्हें उनकी पॉलिसी से फायदा पहुंच रहा है.

ट्रंप के खरीदे गए बॉन्ड की वैल्यू

U.S ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स की ओर से जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स से खुलासा हुआ कि ट्रंप ने जितने भी बॉन्ड खरीदे हैं उनकी मैक्सिमम टोटल वैल्यू 337 मिलियन डॉलर या 33.7 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है.

किन कंपनियों के खरीदे बॉन्ड?

ट्रंप के खरीदे गए कॉर्पोरेट बॉन्ड में गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली, वॉल स्ट्रीट जैसे बैंक, ब्रॉडकॉम और क्वॉलकॉम जैसी चिप बनाने वाली कंपनियां, मेटा, होम डिपो, उश्र हेल्थ जैसी कई कंपनियां शामिल हैं. इनके अलावा, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट्स, काउंटी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और पब्लिक एजेंसियों से जुड़ी दूसरी एंटिटी द्वारा जारी किए गए बॉन्ड में उन्होंने निवेश कर रखा है. ट्रंप के नए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कई इंडस्ट्री में फैले हुए हैं, जिनमें वे सेक्टर भी शामिल हैं जिन्हें उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसी बदलावों जैसे फाइनेंशियल डीरेगुलेशन से पहले ही फायदा हो चुका है या हो रहा है.

यह भी जानकारी मिली कि ट्रंप ने 28 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच 175 से वित्तीय खरीदारियां कीं. हालांकि ,1978 के ट्रांसपेरेंसी कानून, जिसे एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट भी कहते हैं, के तहत किए गए इन खुलासों में हर खरीदारी के लिए सही रकम नहीं बताई गई है, बल्कि सिर्फ एक रेंज दी गई है. बीते शनिवार को जारी की गई यह फाइनेंशियल डेटा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनवरी में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद उन्होंने टैरिफ का ऐलान कर दिया. ऐसे आरोप हैं कि ट्रंप के इस छेड़े गए व्यापार युद्ध का फायदा उनके परिवार को हुआ है, जिससे उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है.

ट्रंप प्रशासन ने दी सफाई

शनिवार को हुए इस खुलासे पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि ट्रंप अपने निवेश को लेकर अनिवार्य खुलासे करने जा रहे हैं, लेकिन इस पोर्टफोलियो को चलाने में न तो उनकी और न ही उनके परिवार के सदस्य की कोई भूमिका है. तीसरे पक्ष के एक वित्तीय संस्थान द्वारा इसे मैनेज किया जा रहा है.

