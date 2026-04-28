हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसSpice Prices: जंग ने बिगाड़ा मसालों का स्वाद! निर्यात ठप होने से जीरा, धनिया-हल्दी के दाम गिरे, व्यापारियों की टूटी कमर

Spice Prices: जंग ने बिगाड़ा मसालों का स्वाद! निर्यात ठप होने से जीरा, धनिया-हल्दी के दाम गिरे, व्यापारियों की टूटी कमर

Spice Prices in Jaipur: मिडिल ईस्ट के हालात ने राजस्थान के मसाला बाजार की रफ्तार को धीमा कर दिया है, जिसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 28 Apr 2026 09:30 PM (IST)
Preferred Sources

Spice Prices in India: मिडिल ईस्ट में करीब 40 दिनों तक चले युद्ध और उसके बाद बने तनावपूर्ण हालात का असर अब राजस्थान के मसाला बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग चार्ज बढ़ने और निर्यात में आई रुकावट के कारण राज्य में तैयार और कच्चे मसालों की मांग तेजी से घट गई है. इसका सीधा असर किसानों और व्यापारियों पर पड़ रहा है.

हालांकि युद्ध और उसके बाद जारी तनाव के हालात के चलते ज्यादातर दूसरे सामानों के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन राजस्थान में पैदा होने वाले मसालों की कीमत कम हो गई है. मसालों के दाम घटने से जहां एक तरफ आम उपभोक्ता खुश हैं और उन्हें थोड़ी राहत मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ किसान और व्यापारी परेशान हैं. 

जमा हो गया मसालों का भारी स्टॉक 

राजस्थान की प्रमुख मंडियों में इन दिनों मसालों का भारी स्टॉक जमा हो गया है. व्यापारियों के अनुसार विदेशों से ऑर्डर कम हो गए हैं, जिसके चलते माल बाहर नहीं जा पा रहा. खासतौर पर हल्दी, धनिया, जीरा और अन्य मसालों के दाम में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि मिर्च के दाम अभी स्थिर बने हुए हैं या कुछ जगहों पर बढ़े भी हैं, क्योंकि मिर्च की पैदावार इस बार कम हुई थी.

जानकारों का कहना है कि मिडिल ईस्ट के कई देश भारतीय मसालों के बड़े खरीदार हैं. युद्ध और तनाव के कारण वहां की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जिससे आयात कम हो गया है. इसके अलावा समुद्री रास्तों पर जोखिम बढ़ने से शिपिंग कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है, जिससे निर्यात और महंगा हो गया है.

बाजार में नकदी का प्रवाह भी हुआ कम

मंडी व्यापारियों का कहना है कि पहले जहां नियमित रूप से माल की सप्लाई होती थी, अब वहां अनिश्चितता का माहौल है. इससे बाजार में नकदी का प्रवाह भी कम हुआ है. किसान भी अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलने से परेशान हैं. कई जगहों पर किसानों को लागत से कम कीमत पर मसाले बेचने पड़ रहे हैं.

हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए यह स्थिति थोड़ी राहत लेकर आई है. मसालों की कीमतों में गिरावट से रसोई का बजट कुछ हद तक कम हुआ है. लेकिन व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है.

सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग

व्यापारियों और किसानों की मांग है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाए. साथ ही शिपिंग लागत को कम करने और नए बाजार तलाशने की दिशा में प्रयास किए जाएं, ताकि मसाला उद्योग को इस संकट से बाहर निकाला जा सके.

यह भी पढ़ें-

सावधान! कितनी तेजी से बढ़ रहा है आपका कारोबार? GST से मासिक आउटपुट ट्रैक करेगी सरकार

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 28 Apr 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
Spice Red Chilli RAJASTHAN JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Spice Prices: जंग ने बिगाड़ा मसालों का स्वाद! निर्यात ठप होने से जीरा, धनिया-हल्दी के दाम गिरे, व्यापारियों की टूटी कमर
Spice Prices: जंग ने बिगाड़ा मसालों का स्वाद! निर्यात ठप होने से जीरा, धनिया-हल्दी के दाम गिरे, व्यापारियों की टूटी कमर
बिजनेस
Hormuz Crisis: अब कोल्ड ड्रिंक्स की बारी! गर्मी के बीच मार्किट से गायब हुई कैन, क्या है कारण?
Hormuz Crisis: अब कोल्ड ड्रिंक्स की बारी! गर्मी के बीच मार्किट से गायब हुई कैन, क्या है कारण?
बिजनेस
निवेशकों के लिए खुशखबरी! दिग्गज ऑटो कंपनी देगी ₹140 डिविडेंड, जानिए Q4 नतीजे और रिकॉर्ड डेट की पूरी जानकारी
निवेशकों के लिए खुशखबरी! दिग्गज ऑटो कंपनी देगी ₹140 डिविडेंड, जानिए Q4 नतीजे और रिकॉर्ड डेट की पूरी जानकारी
बिजनेस
Jewellery Insurance: सोना तो खरीद लिया, क्या उसका बीमा कराया? जानिए क्यों जरूरी है ज्वेलरी इंश्योरेंस
सोना तो खरीद लिया, क्या उसका बीमा कराया? जानिए क्यों जरूरी है ज्वेलरी इंश्योरेंस
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी की मां का बड़ा बयान, 'अगर सोनम मेरे सामने आएगी तो मैं चाहती हूं कि खुद उसको...'
राजा रघुवंशी की मां का बड़ा बयान, 'अगर सोनम मेरे सामने आएगी तो मैं चाहती हूं कि खुद उसको...'
आईपीएल 2026
मार्कस स्टोइनिस के बवंडर से 200 पार पहुंचा पंजाब, जोफ्रा आर्चर ने भी रचा इतिहास, राजस्थान को 223 का लक्ष्य
मार्कस स्टोइनिस के बवंडर से 200 पार पहुंचा पंजाब, जोफ्रा आर्चर ने भी रचा इतिहास, राजस्थान को 223 का लक्ष्य
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
इंडिया
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बॉलीवुड
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
हेल्थ
Pregnancy Care in Summer: बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget