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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगा हुआ लोन, इन दो बैंकों ने बढ़ा दिए रेट्स, जानिए EMI पर क्या होगा असर

महंगा हुआ लोन, इन दो बैंकों ने बढ़ा दिए रेट्स, जानिए EMI पर क्या होगा असर

Bank Loan Update: बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने कुछ अवधि की MCLR बढ़ा दी है, जिससे MLCR से जुड़े लोन की ब्याज दर और EMI पर असर पड़ सकता है. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 13 Aug 2026 12:37 PM (IST)
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  • एमसीएलआर वृद्धि से जुड़े लोन की ईएमआई प्रभावित होगी।

Bank Loan Update: बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने कुछ लोन की समय के लिए अपनी लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर ज्यादा कर दी है. दोनों बैंकों की नई दरें 12 अगस्त 2026 से लागू हो गई हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3 महीने की एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, जबकि कैनरा बैंक ने ज्यादा समय वाली एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है.

बैंक ऑफ बड़ौदा की 3 महीने की एमसीएलआर अब 8.20% से ज्यादा होकर 8.30% हो गई है. लेकिन, बैंक ने बाकी एमसीएलआर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी सिर्फ 3 महीने वाली दर में इजाफा की गई है.

कैनरा बैंक ने कितनी ज्यादा की दर

कैनरा बैंक की 1 महीने की एमसीएलआर 8% से ज्यादा होकर 8.05% और 3 महीने की दर 8.25% से ज्यादा होकर 8.30% हो गई है.  इसके अलावा 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल की एमसीएलआर में भी 5 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है. बैंक ने ओवरनाइट एमसीएलआर 7.95% पर ही रखी है.

एमसीएलआर यानी Marginal Cost of Funds Based Lending Rate बैंक की एक बेंचमार्क ब्याज दर है. इसके आधार पर बैंक कुछ लोन की ब्याज दर फिक्स करते हैं. आसान भाषा में समझें तो बैंक को पैसा जुटाने में जितना खर्च आता है, उसके आधार पर एमसीएलआर फिक्स होती है.

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लोन लेने वालों पर क्या असर होगा

इस इजाफे का असर उन कस्टमर पर पड़ेगा, जिनका लोन एमसीएलआर से जुड़ा है और जिसकी ब्याज दर की अगली जांच नई दर लागू होने के बाद होगी. ऐसे मामलों में ब्याज ज्यादा होने पर EMI ज्यादा हो सकती है या लोन चुकाने का समय ज्यादा हो सकता है. 5 या 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा छोटी लगती है, लेकिन लंबे समय और बड़ी पैसे वाले लोन में कुल ब्याज का खर्च ज्यादा हो सकता है.

खास बात ये है कि RBI ने 5 अगस्त की बैठक में रेपो रेट 5.25% पर ही रखा था. इसलिए बैंकों का ये इजाफा सीधे रेपो रेट ज्यादा होने की वजह से नहीं हुई है. बैंकों की अपनी फंड जुटाने की लागत में बदलाव भी एमसीएलआर पर असर डालता है. बैंक अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लोन की दर ज्यादा कर सकते हैं. लेकिन, ज्यादा ब्याज से नए लोन की मांग कम हो सकती है.

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Published at : 13 Aug 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Business News Bank Of Baroda Canara Bank
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