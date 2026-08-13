'मस्क ने ब्रिटेन को खरीद लिया', यूजर के पोस्ट पर अरबपति ने पूछा- कितनी है देश की कीमत?

Elon Musk News: दुनिया के सबसे चर्चित अरबपतियों में शामिल एलन मस्क (Elon Musk) एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाकिया अंदाज की वजह से सुर्खियों में हैं. इस बार उनके चर्चा की वजह एक व्यंग्यात्मक पोस्ट बनी, जिसमें दावा किया गया था कि मस्क ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) को खरीद लिया है. इस पोस्ट पर मस्क की प्रतिक्रिया ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

दरअसल, अमेरिका की व्यंग्य वेबसाइट द बैबिलोन बी ने मजाकिया अंदाज में दावा किया कि एलन मस्क ने ब्रिटेन को खरीद लिया है ताकि वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित की जा सके. हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हुए इस पोस्ट पर मस्क ने सिर्फ एक सवाल पूछा "इसकी कीमत कितनी है?". उनके इस जवाब के बाद यह बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

मस्क के सवाल ने क्यों बटोरी सुर्खियां?

बताया जा रहा है कि यह पोस्ट मजाकिया अंदाज में वायरल की गई थी, लेकिन मस्क के दिए जवाब ने इसे और ज्यादा वायरल बना दिया. यूजर्स को यह जवाब इसलिए दिलचस्प लगी क्योंकि मस्क पहले भी इसी तरह के मजाक को हकीकत में बदल चुके हैं.

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Elon Musk Buys The United Kingdom To Establish Free Speech There https://t.co/45tEWI3OzU — The Babylon Bee (@TheBabylonBee) August 11, 2026

क्यों याद आई ट्विटर खरीदने की कहानी?

मस्क का यह सवाल कई लोगों को साल 2017 की याद दिला गया. उस समय भी एक यूजर ने उन्हें ट्विटर खरीदने का सुझाव दिया था, जिस पर उन्होंने यही सवाल पूछा था कि "इसकी कीमत कितनी है?"

कुछ सालों बाद उन्होंने इस मजाक हकीकत में बदल दिया और साल 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया. करीब 44 अरब डॉलर के इस प्लेटफॉर्म को खरीदने के बाद उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर X कर दिया. हालांकि ट्विटर को खरीदने के पीछे का कारण उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया था. साथ ही मस्क ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलकर विचार रखने की आजादी होनी चाहिए.

क्या सच में ब्रिटेन खरीदना चाहते हैं मस्क?

फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि एलन मस्क सच में ब्रिटेन को खरीदने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं. इसलिए उनके इस जवाब को मजाकिया अंदाज के तौर पर देखा जा रहा है.

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