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हिंदी न्यूज़बिजनेस5800 रुपया महंगा हुआ सोना, 13200 रुपये बढ़ी चांदी की कीमत; महज 72 घंटे में रॉकेट सा चढ़ा भाव

5800 रुपया महंगा हुआ सोना, 13200 रुपये बढ़ी चांदी की कीमत; महज 72 घंटे में रॉकेट सा चढ़ा भाव

Gold-Silver Price Today: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर से निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने-चांदी की डिमांड बढ़ गई है. इसके चलते कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 13 Aug 2026 11:59 AM (IST)
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  • वैश्विक तनाव, संभावित ब्याज कटौती से सोने में तेजी।

Gold-Silver Price Today on August 13, 2026: सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं. आज भी इसके रेट बढ़े हैं. आज 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 270 रुपये का उछाल आया है और कीमत 1,55,130 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है. वहीं, कल इसकी कीमत 1,54,860 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 

22 और 18 कैरेट की कितनी है कीमत?

22 कैरेट सोने की कीमत आज प्रति 10 ग्राम 250 रुपये बढ़ी है. इसी के साथ इसकी कीमत आज प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 1,42,200 तक पहुंच गई है. वहीं, 18 कैरेट के सोने में आज प्रति 10 ग्राम 210 रुपये की तेजी आई है और इसी के साथ आज इसकी कीमत 1,16,350 रुपये दर्ज की जा रही है. 

सोने के लगातार बढ़ रहे दाम

बीते 72 घंटों में सोने की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी आई है. महज 3 दिनों में सोना प्रति 10 ग्राम 5800 रुपये तक उछल गया है. वहीं, केवल पांच दिनों के भीतर घरेलू बाजारों में सोना प्रति 10 ग्राम 8,444-8,644 रुपया महंगा हुआ है. इस बंपर तेजी के ही कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 1.52 लाख प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है.

चांदी भी हुई महंगी

सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा विस्फोटक तेजी देखी गई है. बीते 72 दिनों में इसके दाम में 13,200 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है. वहीं, पिछले पांच दिनों में कीमत में 14,268 रुपये से 15,435 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसी के चलते चांदी की कीमतें 2.55 लाख प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. आज चांदी की कीमत प्रति ग्राम 255 रुपये, प्रति 8 ग्राम 2,040 रुपये, प्रति 10 ग्राम 2,550 रुपये, प्रति 100 ग्राम 25,500 रुपये और प्रति किलो 2,55,000 रुपये है. कल के मुकाबले आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है.

क्यों बढ़ती जा रहीं हैं कीमतें?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के चलते वैश्विक बाजारों में निवेशकों के बीच डर का माहौल है. अनिश्चितता की इस घड़ी में निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे बाजारों से पैसे निकालकर सोने को सुरक्षित निवेश मानकर उस पर खुद दांव लगा रहे हैं, जिससे दाम बढ़ रहे हैं. कीमतें इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि अमेरिका में रोजगार आंकड़े और स्थिर महंगाई के बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ गई हैं. ब्याज दरें घटने की स्थिति में सोने के दाम चढ़ने लगते हैं. 

क्या अभी खरीदने का है सही मौका?

अगर आप सोना बेचना चाहते हैं, तो मौका बढ़िया है. सोने की ऊंची कीमतों में आप अच्छा मुनाफावसूली कर सकते हैं. हालांकि, अगर अभी सोना खरीदने का प्लान है, तो कुछ देर और रुकने में ही समझदारी है. ऐसा इसलिए क्योंकि कीमतों में बड़े पैमाने पर इस तेजी के साथ बाजार में एक सुधार या गिरावट के आने की संभावना बनी रहती है. ऐसे में शॉर्ट टर्म में तो सोने पर दांव लगाना नुकसानदेय साबित हो सकता है. हालांकि, लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश के बारे में आप सोच सकते हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 11:59 AM (IST)
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