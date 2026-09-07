हर चौथा जन धन अकाउंट पड़ा है बंद, 5.72 करोड़ खातों में है जीरो बैलेंस- RTI

अक्सर देखा गया है कि कई सारे लोग बैंक अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं. अगर आप भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारक हैं और आपने भी लंबे समय से जन धन अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है तो यह जानकारी आपके लिए ही है. जन धन योजना के जरिए देश में करोड़ों अकाउंट खुले हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है.

दरअसल, RTI के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक, देश में खुले हर चार जन धन अकाउंट में से लगभग एक अकाउंट इस्तेमाल में नहीं है. अब जानते हैं कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा अकाउंट बंद हैं?

किस राज्य में सबसे ज्यादा अकाउंट बंद?

इनऑपरेटिव अकाउंट में यूपी सबसे आगे हैं, यहां पर 3.23 करोड़ जन धन अकाउंट बंद पड़े हैं.

इसके बाद बिहार में 1.59 करोड़ अकाउंट बंद हैं.

मध्य प्रदेश में 1.35 करोड़ अकाउंट बंद.

फिर पश्चिम बंगाल में 1.02 करोड़ अकाउंट बंद

और महाराष्ट्र में 97.94 लाख अकाउंट बंद पड़े हैं.

5.72 करोड़ खातों में नहीं है पैसे

RTI के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक, जन धन योजना के 5.72 करोड़ से ज्यादा अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं है.

इसमें सबसे ज्यादा 95.92 लाख जीरो-बैलेंस अकाउंट उत्तर प्रदेश में है.

इसके बाद बिहार में 62.35 लाख.

फिर पश्चिम बंगाल में 37.30 लाख.

असम में 36.30 लाख.

और महाराष्ट्र में 36.04 लाख अकाउंट में बैलेंस जीरो है.

कब शुरू हुई योजना?

बता दें कि ये योजना अगस्त 2014 में शुरु की गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था.

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इस राज्य में सबसे ज्यादा जन धन अकाउंट

सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जहां पर 10.51 करोड़ जन धन अकाउंट हैं.

इसके बाद बिहार में 7.01 करोड़ अकाउंट है.

पश्चिम बंगाल में 5.73 करोड़ अकाउंट है.

फिर राजस्थान में 3.87 करोड़ अकाउंट है.

और महाराष्ट्र में 3.85 करोड़ अकाउंट दर्ज हैं.

जन धन अकाउंट चालू है या नहीं?

अगर आपको पता करना है कि आपका जन धन अकाउंट चालू है या नहीं तो आप इन आसान स्टेप्स से पता कर सकते हैं.

सबसे पहले बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पता करें.

इसके अलावा पासबुक लेकर बैंक जाए और अकाउंट का स्टेटस पता करें.

वहीं एटीएम या मिनी स्टेटमेंट से भी अकाउंट से लेन-देन की जानकारी भी मिल सकती है.

यानी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट चालू है या नहीं.

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