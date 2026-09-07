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हिंदी न्यूज़बिजनेसहर चौथा जन धन अकाउंट पड़ा है बंद, 5.72 करोड़ खातों में है जीरो बैलेंस- RTI

हर चौथा जन धन अकाउंट पड़ा है बंद, 5.72 करोड़ खातों में है जीरो बैलेंस- RTI

अगर आपका भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट है और लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. RTI के आंकड़ों से सामने आया है कि देश में कई जन धन खाते निष्क्रिय हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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अक्सर देखा गया है कि कई सारे लोग बैंक अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं. अगर आप भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारक हैं और आपने भी लंबे समय से जन धन अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है तो यह जानकारी आपके लिए ही है. जन धन योजना के जरिए देश में करोड़ों अकाउंट खुले हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है.

दरअसल, RTI के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक, देश में खुले हर चार जन धन अकाउंट में से लगभग एक अकाउंट इस्तेमाल में नहीं है. अब जानते हैं कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा अकाउंट बंद हैं?

किस राज्य में सबसे ज्यादा अकाउंट बंद?

  • इनऑपरेटिव अकाउंट में यूपी सबसे आगे हैं, यहां पर 3.23 करोड़ जन धन अकाउंट बंद पड़े हैं.
  • इसके बाद बिहार में 1.59 करोड़ अकाउंट बंद हैं.
  • मध्य प्रदेश में 1.35 करोड़ अकाउंट बंद.
  • फिर पश्चिम बंगाल में 1.02 करोड़ अकाउंट बंद
  • और महाराष्ट्र में 97.94 लाख अकाउंट बंद पड़े हैं. 

5.72 करोड़ खातों में नहीं है पैसे

  • RTI के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक, जन धन योजना के 5.72 करोड़ से ज्यादा अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं है.
  • इसमें सबसे ज्यादा 95.92 लाख जीरो-बैलेंस अकाउंट उत्तर प्रदेश में है.
  • इसके बाद बिहार में 62.35 लाख.
  • फिर पश्चिम बंगाल में 37.30 लाख.
  • असम में 36.30 लाख.
  • और महाराष्ट्र में 36.04 लाख अकाउंट में बैलेंस जीरो है.

कब शुरू हुई योजना?

बता दें कि ये योजना अगस्त 2014 में शुरु की गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था. 

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इस राज्य में सबसे ज्यादा जन धन अकाउंट

  • सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जहां पर 10.51 करोड़ जन धन अकाउंट हैं.
  • इसके बाद बिहार में 7.01 करोड़ अकाउंट है.
  • पश्चिम बंगाल में 5.73 करोड़ अकाउंट है.
  • फिर राजस्थान में 3.87 करोड़ अकाउंट है.
  • और महाराष्ट्र में 3.85 करोड़ अकाउंट दर्ज हैं.

जन धन अकाउंट चालू है या नहीं?

अगर आपको पता करना है कि आपका जन धन अकाउंट चालू है या नहीं तो आप इन आसान स्टेप्स से पता कर सकते हैं.

  • सबसे पहले बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पता करें.
  • इसके अलावा पासबुक लेकर बैंक जाए और अकाउंट का स्टेटस पता करें.
  • वहीं एटीएम या  मिनी स्टेटमेंट से भी अकाउंट से लेन-देन की जानकारी भी मिल सकती है.
  • यानी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट चालू है या नहीं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Business News Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
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