ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसयूपी के मेरठ में सस्ता हुआ सोना, 3 दिन में 6611 रुपये की गिरावट

यूपी के मेरठ में सस्ता हुआ सोना, 3 दिन में 6611 रुपये की गिरावट

मेरठ में तीन दिनों में 24 कैरेट सोना 6,611 रुपये सस्ता होकर 1,35,809 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई की आशंका से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें गिरीं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Nov 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिछले तीन दिनों के भीतर 24 कैरेट सोना 6,611 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, 15 नवंबर को मेरठ में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर 1,35,809 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. करीब आठ महीने बाद मेरठ में सोने की कीमत फिर 1.36 लाख रुपये के स्तर से नीचे आई है.

सोने की कीमतों में गिरावट का असर सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस हफ्ते सोने के दाम नीचे आए हैं. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ता दुनिया भर में स्पॉट गोल्ड का भाव 4.5% तक गिरी है. जून के बाद यह एक सप्ताह में आई सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है. निवेशकों को चिंता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है. वहीं, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई बढ़ने की आशंका भी बाजार पर असर डाल रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
सोने के गहनों के दाम कैसे तय करते हैं सुनार? खरीदने से पहले समझें फॉर्मूला
सोने के गहनों के दाम कैसे तय करते हैं सुनार? खरीदने से पहले समझें फॉर्मूला
बिजनेस
Bank Holiday: अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहने वाले हैं बैंक? पहले ही जान लें
Bank Holiday: अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहने वाले हैं बैंक? पहले ही जान लें
बिजनेस
8th Pay Commission की वेबसाइट पर आए 5 नए अपडेट, सैलरी पर फैसला कब?
8th Pay Commission की वेबसाइट पर आए 5 नए अपडेट, सैलरी पर फैसला कब?
बिजनेस
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव

क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाल?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) के आंकड़े जारी होने के बाद 1905 GMT तक स्पॉट गोल्ड 0.1% बढ़कर 3,879.71 डॉलर यानी करीब 3.42 लाख रुपए प्रति औंस पर पहुंच गया था. कारोबार के दौरान इसकी कीमत 3,922.97 डॉलर यानी करीब 3.42 लाख रुपए प्रति औंस के ऊंचे स्तर तक भी गया. वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स का भाव करीब 3,886.30 डॉलर यानी करीब 3.42 लाख रुपए प्रति औंस पर बंद हुआ.

मेरठ में सोने और चांदी के ताजा भाव

15 नवंबर को बुलियन वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, मेरठ में 24 कैरेट सोना 1,37,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,25,675 रुपए और 18 कैरेट सोने का भाव 1,02,825 रुपए प्रति 10 ग्राम था. शहर में 999 फाइन चांदी की कीमत 1,77,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई.

बड़े शहरों में सोने-चांदी की कीमतें

15 नवंबर को बुलियन वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतें इस प्रकार थे. 

                शहर    24 कैरेट सोना (10 ग्राम)   22 कैरेट सोना (10 ग्राम)   18 कैरेट सोना (10 ग्राम)           चांदी (1 किलो)
               मुंबई           1,37,070             1,25,648             1,02,803             1,76,960
              दिल्ली           1,36,830             1,25,428             1,02,623             1,76,650
              बेंगलुरु           1,37,180             1,25,748             1,02,885             1,77,090
            कोलकाता           1,36,890             1,25,483             1,02,668             1,76,720
              चेन्नई           1,37,470             1,26,014             1,03,103             1,77,470

सोने के गहनों के दाम कैसे तय करते हैं सुनार? खरीदने से पहले समझें फॉर्मूला

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Gold Price Today Meerut Gold Rate Gold Price Fall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सोने के गहनों के दाम कैसे तय करते हैं सुनार? खरीदने से पहले समझें फॉर्मूला
सोने के गहनों के दाम कैसे तय करते हैं सुनार? खरीदने से पहले समझें फॉर्मूला
बिजनेस
Bank Holiday: अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहने वाले हैं बैंक? पहले ही जान लें
Bank Holiday: अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहने वाले हैं बैंक? पहले ही जान लें
बिजनेस
8th Pay Commission की वेबसाइट पर आए 5 नए अपडेट, सैलरी पर फैसला कब?
8th Pay Commission की वेबसाइट पर आए 5 नए अपडेट, सैलरी पर फैसला कब?
बिजनेस
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'
इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'
बिहार
छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!
छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
इंडिया
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- मेरे पास पैसे नहीं, PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- 'मेरे पास पैसे नहीं', PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
टेक्नोलॉजी
Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
शिक्षा
RRB NTPC 2026: रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget