यूपी के मेरठ में सस्ता हुआ सोना, 3 दिन में 6611 रुपये की गिरावट

सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिछले तीन दिनों के भीतर 24 कैरेट सोना 6,611 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, 15 नवंबर को मेरठ में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर 1,35,809 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. करीब आठ महीने बाद मेरठ में सोने की कीमत फिर 1.36 लाख रुपये के स्तर से नीचे आई है.

सोने की कीमतों में गिरावट का असर सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस हफ्ते सोने के दाम नीचे आए हैं. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ता दुनिया भर में स्पॉट गोल्ड का भाव 4.5% तक गिरी है. जून के बाद यह एक सप्ताह में आई सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है. निवेशकों को चिंता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है. वहीं, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई बढ़ने की आशंका भी बाजार पर असर डाल रही है.

क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाल?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) के आंकड़े जारी होने के बाद 1905 GMT तक स्पॉट गोल्ड 0.1% बढ़कर 3,879.71 डॉलर यानी करीब 3.42 लाख रुपए प्रति औंस पर पहुंच गया था. कारोबार के दौरान इसकी कीमत 3,922.97 डॉलर यानी करीब 3.42 लाख रुपए प्रति औंस के ऊंचे स्तर तक भी गया. वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स का भाव करीब 3,886.30 डॉलर यानी करीब 3.42 लाख रुपए प्रति औंस पर बंद हुआ.

मेरठ में सोने और चांदी के ताजा भाव

15 नवंबर को बुलियन वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, मेरठ में 24 कैरेट सोना 1,37,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,25,675 रुपए और 18 कैरेट सोने का भाव 1,02,825 रुपए प्रति 10 ग्राम था. शहर में 999 फाइन चांदी की कीमत 1,77,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई.

बड़े शहरों में सोने-चांदी की कीमतें

15 नवंबर को बुलियन वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतें इस प्रकार थे.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) चांदी (1 किलो) मुंबई 1,37,070 1,25,648 1,02,803 1,76,960 दिल्ली 1,36,830 1,25,428 1,02,623 1,76,650 बेंगलुरु 1,37,180 1,25,748 1,02,885 1,77,090 कोलकाता 1,36,890 1,25,483 1,02,668 1,76,720 चेन्नई 1,37,470 1,26,014 1,03,103 1,77,470

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