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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday: अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहने वाले हैं बैंक? पहले ही जान लें

Bank Holiday: अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहने वाले हैं बैंक? पहले ही जान लें

बैंक में यदि अगले हफ्ते आपको कोई जरूरी काम है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगले हफ्ते में बैंक कब खुले रहेंगे और कब बंद. जिससे कि ग्राहकों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Nov 2026 02:37 PM (IST)
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अगर आप अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. 16 से 22 नवंबर 2026 के बीच देश के अलग-अलग शहरों में बैंक तीन दिन बंद रहेंगे. इनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसे सरकारी और निजी बैंक शामिल हैं.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अगले हफ्ते छठ पूजा, इगास-बग्वाल और रविवार की वजह से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. हालांकि, इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी.

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कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
अगले हफ्ते में बैंकों का कामकाज तीन दिनों के लिए बंद रहने वाला है. हालांकि ये छुट्टियां पूरे देश में नहीं, अलग- अलग राज्य में रहने वाली हैं. बैंकों की पहली छुट्टी कल यानी 16 नवंबर को रहने वाली है. इस दिन छठ पूजा के चलते बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन छठ पूजा से जुड़ी छुट्टी है. इन दोनों शहरों में एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत अन्य सभी बैंकों में कामकाज नहीं होगा.

तो वहीं 20 नवंबर, शुक्रवार को इगास-बग्वाल पर्व है. जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मनाया जाने वाला है. इस वजह से इस दिन बैंक बंद रहेंगे. ये उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोकपर्व है, ऐसे में उत्तराखंड में ही बैंक बंद रहने वाले हैं. बाकी देश के अन्य राज्यों और शहरों में बैंक खुले रहेंगे.

इसके अलावा 22 नवंबर को रविवार है, इस दिन साप्ताहिक छुट्टी रहती है. ऐसे में इस दिन देशभर के बैंक बंद रहने वाले हैं. ये बैंकों की नियमित छुट्टी है, तो ऐसे में हर हफ्ते इस दिन बैंक बंद ही होते हैं.

डिजिटल सेवाएं नहीं होंगी प्रभावित
बता दें कि बैंक शाखाएं बंद रहने के बाद भी डिजिटल बैंकिंग की सुविधा मिलती रहेगी. इसके जरिए जरूरी वित्तीय काम किए जा सकते हैं. तमाम यूपीआई एप्स जैसे गूगल पे, फोनपे, पेटीएम और अन्य एप्स के जरिए पैसों का लेन देन चलता रहेगा. तो वहीं मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और ATM जैसी सुविधाएं भी चलेंगी.

ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission की वेबसाइट पर आए 5 नए अपडेट, सैलरी पर फैसला कब?

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 15 Nov 2026 02:37 PM (IST)
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