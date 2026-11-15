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हिंदी न्यूज़बिजनेसप्राइवेट कर्मचारियों को 2 और 3 दिसंबर को मिलेगी छुट्टी, क्यों लिया गया फैसला?

प्राइवेट कर्मचारियों को 2 और 3 दिसंबर को मिलेगी छुट्टी, क्यों लिया गया फैसला?

UAE सरकार ने 55वें यूनियन डे के मौके पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को दो दिन की पेड छुट्टी देने का ऐलान किया है. इसके तहत 2 और 3 दिसंबर 2026 को सातों अमीरात में अवकाश रहेगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Nov 2026 06:35 PM (IST)
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यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. देश की सरकार ने 55वें यूनियन डे यानी ईद अल एतिहाद 2026 के मौके पर दो दिन की पेड छुट्टी देने का ऐलान किया है. इसके तहत बुधवार, 2 दिसंबर और गुरुवार, 3 दिसंबर को निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी. यानी इस दौरान कर्मचारियों को बिना सैलरी कटे आराम करने और राष्ट्रीय उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा.

UAE के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेट्सेशन (MoHRE) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है. मंत्रालय के मुताबिक, यह छुट्टी देश के सभी सात अमीरातों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पर लागू होगी. वहीं, फेडरल सरकारी कर्मचारियों के लिए भी तीन दिन की छुट्टी घोषित की गई है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के मुकाबले एक दिन ज्यादा छुट्टी मिलेगी.

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सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी तीन दिन की छुट्टी

फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज (FAHR) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 2026 तक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इसके बाद वीकेंड की छुट्टी रहेगी और सोमवार, 7 दिसंबर से सरकारी कार्यालयों में कामकाज फिर शुरू होगा.

क्यों मनाया जाता है ईद अल एतिहाद?

ईद अल एतिहाद का अरबी में मतलब यूनियन डे होता है. इसे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है. दरअसल, 2 दिसंबर 1971 में संयुक्त अरब अमीरात का गठन हुआ था. शुरुआत में छह अमीरात एक साथ आए थे, जबकि रास अल खैमाह फरवरी 1972 में इस संघ में शामिल हुआ. UAE के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान ने देश के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी. इस साल देश अपनी स्थापना के 55 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा.

कैसे मनाया जाता है ईद अल एतिहाद?

ईद अल एतिहाद के मौके पर UAE के अलग-अलग शहरों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. दुबई, अबू धाबी और दूसरे शहरों में आतिशबाजी और लाइट शो होते हैं. इसके अलावा सैन्य परेड, एयर शो और पारंपरिक अमीराती सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं.

इस दौरान सरकारी इमारतों, शॉपिंग मॉल, सड़कों और घरों को UAE के राष्ट्रीय झंडे के रंगों लाल, हरे, सफेद और काले से सजाया जाता है. म्यूजियम और हेरिटेज विलेज में देश के इतिहास और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होते हैं. वहीं, होटल, मॉल और मनोरंजन से जुड़ी जगहों पर विशेष ऑफर और आयोजन भी किए जाते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 15 Nov 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
UAE Public Holiday Eid Al Etihad 2026
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