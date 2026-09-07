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हिंदी न्यूज़बिजनेसअमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की ने मेहंदी लगाकर 10 घंटे में कमाए 1 लाख

अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की ने मेहंदी लगाकर 10 घंटे में कमाए 1 लाख

अमेरिका में भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रियांका जैन नौकरी के साथ मेहंदी आर्टिस्ट का काम करती हैं. उन्होंने बताया कि मेहंदी से करीब प्रति घंटे 100 डॉलर और ब्राइडल बुकिंग से 1 लाख तक कमाई होती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Sep 2026 01:47 PM (IST)
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अमेरिका में रहने वाली भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रियांका जैन इन दिनों अपने एक साइड बिजनेस को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. वह 9 to 5 की नौकरी के साथ मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करती थी. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह अमेरिका में मेहंदी लगाकर प्रति घंटे करीब 100 डॉलर (करीब 9,000 से 10,000) तक की कमाई करती हैं. उनकी यह कमाई सुनकर लोग हैरान रह गए. 

प्रियंका ने एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए अपने मेहंदी बिजनेस और टेक करियर से जुड़ी कई बातें शेयर की. उनका कहना है कि मेहंदी उनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि उनका शौक और जुनून भी है. 

एक घंटे की मेहंदी के लिए कितना डॉलर लेती है?

प्रियंका के मुताबिक, वह एक घंटे की मेहंदी लगाने के लिए करीब 100 डॉलर लेती है. भारतीय करेंसी में यह रकम करीब 9,000-10,000 रुपए तक बैठती है. सबसे खास बात यह है कि ब्राइडल या शादी की बुकिंग उनकी कमाई 10 घंटे में करीब 1 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. इसके अलावा कई बार उन्हें ग्राहकों की तरफ से टिप भी मिल जाती है, जो 20% तक की होती है जिससे उनकी कमाई और बढ़ जाती है. 

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अमेरिका में कलाकारों को मिलता है सम्मान

प्रियांका ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि अमेरिका आने के बाद उन्होंने कलाकारों को मिलने वाले कद्र को करीब से महसूस किया. उनका कहना है कि भारत में मेहंदी लगाने वाले कलाकारों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, जबकि अमेरिका में उनके हुनर को एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह के तौर पर देखा जाता है.

उनका कहना है कि सिर्फ ज्यादा कमाई ही मायने नहीं रखती, बल्कि वह इस बात को ज्यादा अहम मानती है कि लोग उनके काम और हुनर की कद्र करते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि हर काम की अपनी अहमियत होती है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

प्रियांका का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच एक बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने अमेरिका में मेहंदी आर्टिस्ट की कमाई सुनकर हैरानी जताई, जबकि कई यूजर्स ने अमेरिका में मिलने वाली फीस और सम्मान का मुकाबला भारत में मेहंदी आर्टिस्ट की कमाई से की.

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुझे लगता है कि अब अमेरिका जाने के बारे में सोचना चाहिए. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि भारत में कई लोग पूरी दुल्हन की मेहंदी के लिए 1,000 रुपये देने में भीदिक्कत होती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 01:47 PM (IST)
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