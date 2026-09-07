सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए पिछले करीब एक महीने में बाजार में काफी हलचल रही है. दोनों यानी सोना और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक, 5 अगस्त से 7 सितंबर के बीच सोने और चांदी दोनों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है.

5 अगस्त को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,45,626 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. वहीं 7 सितंबर को इसका भाव बढ़कर 1,53,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. यानी करीब एक महीने में सोना 7,714 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इस दौरान सोने की कीमत में करीब 5.03 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

चांदी के दाम में जोरदार बढ़ोतरी

सोने के साथ चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है. 5 अगस्त को चांदी का भाव 2,24,562 रुपये प्रति किलोग्राम था. 7 सितंबर को चांदी की कीमत बढ़कर 2,35,456 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. यानी करीब एक महीने में चांदी 10,894 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई. इस हिसाब से चांदी की कीमत में इस दौरान करीब 4.85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

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क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमत कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारणों से बढ़ जाते हैं. दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक अक्सर सोने को सुरक्षित निवेश मानकर इसकी खरीद बढ़ा देते हैं. इससे मांग बढ़ती है और कीमत पर असर पड़ता है.

अमेरिका की ब्याज दर, डॉलर की मजबूती या कमजोरी, महंगाई और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे तनाव का असर भी सोने और चांदी के दाम पर पड़ता है. चांदी की कीमत पर मांग का भी असर होता है. इसका इस्तेमाल बिजली से जुड़े सामान, सौर ऊर्जा उपकरण और कई दूसरे उद्योगों में भी तो किया जाता है.

जारी रह सकती है उठापटक?

पिछले एक महीने में सोने और चांदी के दाम में तेजी जरूर आई है, लेकिन आगे कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव और ब्याज दरों को लेकर आने वाले संकेत इनकी कीमत को प्रभावित कर सकते हैं. हो सकता है सोना- चांदी सस्ता भी होने लगे.

अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो केवल 1 दिन की कीमत देखकर फैसला करने के बजाय पिछले कुछ समय के भाव पर नजर रखना चाहिए.

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