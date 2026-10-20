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हिंदी न्यूज़बिजनेसपाकिस्तान में भयंकर आर्थिक सुस्ती, ग्रोथ घटकर हुआ सिर्फ 3.65%

पाकिस्तान में भयंकर आर्थिक सुस्ती, ग्रोथ घटकर हुआ सिर्फ 3.65%

कुछ दिन पहले ही भारत की वित्त वर्ष 2025-26 की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर सामने आई थी. तो वगीं इसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटकर 3.65% हो गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 20 Oct 2026 03:09 PM (IST)
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दुनियाभर में इस समय महंगाई की मार तेजी से लोगों पर पड़ रही है. इस साल की शुरुआत में ही ईरान- यूएस का युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण कच्चे तेल की दुनियाभर में किल्लत देशने को मिली. जिससे हर जगह महंगाई का डंका बचा. हालांकि जब वित्त वर्ष 2025-26 की GDP ग्रोत की बात आई तो, भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर सामने आई. अब हाल ही में भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी GDP के आंकड़े सामने आ गए हैं.

पाकिस्तान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए देश की आर्थिक विकास दर (GDP Growth) का अनुमान घटाकर 3.65% कर दिया है. पहले सरकार ने इसके 3.70% रहने का अनुमान लगाया था. इससे पहले विकास दर का लक्ष्य 4% रखा गया था.

क्यों पड़ी पाकिस्तान की रफ्तार धीमी?
Dawn की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग और सेवा क्षेत्र की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण ये बदलाव किया गया है. देश के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर में संशोधन किया गया है. जिसमें कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.89% से बढ़कर 3.50% हो गई. उद्योग क्षेत्र की विकास दर पहले के 3.51% से घटकर 3.34% रह गई. तो वहीं सेवा क्षेत्र की विकास दर 4.09% से घटकर 3.81% हो गई है.

इन आंकड़ों से पता चलता है कि पाकिस्तान में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्र की धीमी रफ्तार ने कुल आर्थिक विकास को प्रभावित किया.

आवाम पर क्या होगा असर?
इस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन महंगाई के कारण आम लोगों की लाइफ स्टाइल में खास सुधार नहीं हुआ है. महंगाई बढ़ने से लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च हो रहा है. ऐसे में उनके पास बचत करने, निवेश करने और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कम पैसा बचता है.

भारत से GDP ग्रोथ में कितना पीछे पाकिस्तान?
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ी है. भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही, जबकि पाकिस्तान की विकास दर घटकर 3.65% रह गई. इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के मुकाबले लगभग दोगुनी से ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है. जो पाकिस्तान से 4.05% अंक ज्यादा रही.

ये भी पढ़ें: दशहरे के बाद बढ़ेगा महंगाई भत्ता? केंद्रीय कर्मचारियों को अब इस तारीख से है उम्मीद

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 20 Oct 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Pakistan GDP Pakistan GDP Growth
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